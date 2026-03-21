assez ensoleillé
DE | FR
burger
International
Russie

Comment les Ukrainiens accueillent les prisonniers libérés

People with Ukrainian flags welcome Ukrainian prisoners of war (POW) following a prisoner exchange in the Chernihiv region on March 6, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Their northern Cherni ...
Des personnes accueillent des prisonniers de guerre ukrainiens dans la région de Tchernihiv en Ukraine, le 6 mars 2026.Image: AFP

Les Ukrainiens pratiqueront ce rituel «jusqu'à avoir buté tous les Russes»

Les prisonniers ukrainiens libérés sont accueillis au pays par un réseau de volontaires qui témoignent de leur gratitude le long des routes. Un moment fort en émotions pour ces hommes retenus parfois pendant des années et torturés par les Russes.
21.03.2026, 07:0121.03.2026, 07:01
Daria ANDRIIEVSKA / AFP

Jeunes et vieux, amis, familles avec enfants: dans le nord de l'Ukraine, tous s'alignent au bord de la route avec des drapeaux aux couleurs bleu et jaune du pays pour saluer des militaires ukrainiens tout juste libérés de captivité par les Russes.

Released Ukrainian prisoners of war (POW) arrive after a prisoner exchange in the Chernihiv region on March 6, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Their northern Chernigiv region was occupied ...
Des prisonniers de guerre ukrainiens libérés arrivent dans la région de Tchernihiv, le 6 mars 2026.Image: AFP

Laryssa Gladka se plie à ce rituel depuis deux ans. Cette employée municipale, 50 ans et coiffée avec élégance, a des drapeaux dans le coffre de sa voiture et quatre amies sur le qui-vive. «Dès que nous recevons le message que les ambulances arrivent, nous sautons tous dans les voitures», raconte cette femme dont le mari est mort au combat et le fils sert toujours dans l'armée.

L'échange de prisonniers se déroule à la frontière biélorusse, à plusieurs dizaines de kilomètres de là. En attendant que le convoi s'approche, Laryssa arrête sa voiture sur une colline surplombant la route pour mieux voir au loin. Les amies sortent les drapeaux et scrutent l'horizon aux jumelles.

Pourquoi Poutine veut envoyer ces femmes chez le psy

Ailleurs, des centaines de compatriotes font la même chose. Peu importe l'heure et la météo, à l'annonce de l'approche du convoi, ils sortent sur la route, en groupe, en famille ou seuls. Les localités plus proches de la frontière préviennent les autres dans un groupe privé sur Telegram: l'échange est terminé. Les premières ambulances sont parties. Elles ont traversé tel village et le suivant.

Beaucoup d'émotion

Enfin, le convoi principal apparaît – des bus escortés de voitures de police, avec sirènes et gyrophares. Pendant quelques courts instants, une explosion de joie. Les drapeaux nationaux s'agitent, les mains se lèvent pour saluer. Des sourires, et parfois des larmes. Laryssa confie:

«On rit, on pleure, on tremble de l'intérieur – en voyant ces regards à la fois tristes et heureux, baignés de larmes»

En réponse, les véhicules klaxonnent, sans ralentir. A bord, les soldats aux visages émaciés, aux crânes rasés dans les prisons russes, sont tout aussi émus. «C'est comme une deuxième naissance. Il n'y a pas de mots. On en a la chair de poule. Les larmes vous montent aux yeux», se souvient Iaroslav Roumiantsev, échangé en 2025 après 39 mois de captivité. Ce soldat de 30 ans explique:

«Il y avait des jeunes filles qui nous souriaient et s'inclinaient. Et moi aussi, je me suis levé et me suis incliné. On me voyait à travers le pare-brise»

Beaucoup ont du mal à en croire leurs yeux après des mois ou années d'isolement lors d'une captivité souvent marquée par des mauvais traitements, voire de la torture. «Les gars sont surpris d'être accueillis comme ça», car en Russie, on leur disait «on ne vous attend pas ici», témoigne Andriï, 53 ans, un des chauffeurs qui transporte les soldats libérés.

«Ça s'appelle le coup de fil à Poutine»: elle raconte les tortures sexuelles

Depuis le début en 2022 de l'invasion russe de l'Ukraine, conflit le plus sanglant en Europe depuis la Seconde guerre mondiale, Kiev a récupéré plus de 8000 prisonniers de guerre et près de 17 750 dépouilles, ont indiqué les autorités ukrainiennes.

Jusqu'à quand vont-ils continuer?

Ces échanges – dont le dernier s'est déroulé début mars impliquant 500 prisonniers de chaque côté – restent l'un des rares domaines de coopération entre les belligérants. La tradition de saluer ces revenants a commencé avec un petit groupe de cinq ou six personnes, ont raconté deux habitants. Elle s'est depuis transformée en un réseau qui se coordonne en ligne et s'étend sur des dizaines de kilomètres depuis la frontière.

Anatoliï Devytsky n'a pas raté un seul échange depuis plus d'un an. «En hiver, il faisait très froid, mais on restait là, on attendait», se souvient cet homme de 50 ans. «Ce n'est pas une obligation, mais notre devoir», estime Anna Kondratenko, employée municipale. «C'est un signe de gratitude, pour remercier les gars de nous protéger et pour qu'ils sachent que nous les attendons», ajoute cette femme de 33 ans, dont le beau-frère a passé deux ans en captivité.

Combien de temps elle et les autres seront-ils prêts à continuer, alors que la guerre – qui a déjà fait des centaines de milliers de morts – ne montre aucun signe de fléchissement? Anna tranche:

«Jusqu'au bout. Tant qu'on ne les aura pas tous échangés, nous attendrons chacun d'eux»

«Jusqu'à ce qu'on ait buté tous les Russkofs et que la paix revienne», martèle pour sa part Anatoliï Devytsky.

L'actu chaude sur la guerre russe contre l'Ukraine, c'est par ici
La réexportation des armes suisses vers l'Ukraine pourrait se matérialiser
La réexportation des armes suisses vers l'Ukraine pourrait se matérialiser
Ce qu'il faut retenir de la Conférence pour la paix en Ukraine
1
Ce qu'il faut retenir de la Conférence pour la paix en Ukraine
Poutine a-t-il changé de stratégie? Ce que cache sa «théorie de la victoire»
Poutine a-t-il changé de stratégie? Ce que cache sa «théorie de la victoire»
de Thomas Wanhoff
Ce prisonnier de guerre est rentré de Russie dans un état «effroyable»
2
Ce prisonnier de guerre est rentré de Russie dans un état «effroyable»
Thèmes
Incendie dramatique à Chiètres (FR)
1 / 14
Incendie dramatique à Chiètres (FR)

Un car postal a brûlé le 10 mars 2026 à Chiètres, dans le canton de Fribourg.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
700 chats et chiens sauvés en Californie
Quelque 400 chiens et 300 chats ont été sauvés vendredi en Californie lors d'une opération de grande envergure menée par les autorités locales et plusieurs organisations non gouvernementales dans un refuge surpeuplé et insalubre, a annoncé le service de contrôle des animaux du comté.
«C'est le plus grand nombre de chiens et de chats que le service de contrôle des animaux ait jamais récupéré, et il s'agit peut-être du cas le plus important aux Etats-Unis», a déclaré le service sur ses réseaux sociaux.
L’article