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Pourquoi Poutine veut envoyer ces femmes chez le psy

Vladimir Poutine présente la diminution de la population russe comme une question de survie nationale. Il avait averti en 2024 que la Russie serait confrontée à &quot;l&#039;extinction&quot; si elle n ...
La baisse du taux de natalité en Russie est l'une des principales préoccupations de Vladimir Poutine.Keystone

Pourquoi Poutine veut envoyer ces femmes chez le psy

Le taux de natalité en Russie est au plus bas depuis 200 ans et le Kremlin multiplie les mesures pour tenter d'y remédier. Voici sa dernière idée en date.
19.03.2026, 14:1419.03.2026, 14:14

Une nouvelle directive du ministère russe de la Santé recommande d'envoyer les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants chez des psychologues. Moscou espère ainsi les faire changer d'avis pour faire face à la crise démographique dans le pays.

La baisse du taux de natalité en Russie est l'une des principales préoccupations du président Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir il y a 25 ans. Et depuis le lancement en février 2022 de l'offensive contre l'Ukraine, où des centaines de milliers de jeunes hommes ont été envoyés, ce problème s'est aggravé.

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Le ministère russe de la Santé recommande désormais aux médecins d'envoyer les femmes qui ne veulent pas d'enfants «à une consultation avec un psychologue dans l'objectif de former une attitude positive à l'égard de la maternité», selon le texte du document dont l'AFP a pris connaissance jeudi.

La «panique démographique» pousse Poutine à cacher ces chiffres

Ces recommandations ont été approuvées fin février, mais n'ont été rendues publiques que cette semaine par des médias.

La Russie menacée d'«extinction»

Selon le document, les médecins doivent inviter les femmes âgées de 18 à 49 ans à des consultations médicales annuelles visant à «évaluer leur santé reproductive». Ces recommandations prévoient également des consultations similaires pour les hommes du même âge, mais uniquement en vue d'évaluer leur état de santé physique, sans recourir aux psychologues.

Le maître du Kremlin présente la diminution de la population russe comme une question de survie nationale, avertissant en 2024 que la Russie serait confrontée à «l'extinction» si elle n'augmentait pas son taux de natalité.

Poutine échoue depuis 25 ans sur un projet qu’il juge vital

Le taux de natalité dans le pays est au plus bas depuis 200 ans, à environ 1,4 enfant par femme, bien en deçà du seuil de 2,1 que les démographes jugent nécessaire pour stabiliser la population.

Ces dernières années, Moscou a durci la législation sur l'avortement et adopté des lois rendant illégale la soi-disant «propagande child-free». Les familles nombreuses sont glorifiées dans les médias et bénéficient d'une multitude d'avantages financiers et sociaux accordés par l'État. (jzs/ats)

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