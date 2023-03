«Satan», «nain»: Poutine insulté par deux célébrités russes pro-poutine

Deux personnalités russes qui s'affichent plutôt en faveur du maître du Kremlin l'auraient insulté et aurait critiqué le pouvoir. Si la véracité de l'enregistrement n'a pas encore été avérée, les médias russes et ukrainiens l'ont relayée.

Une conversation téléphonique rendue publique sur Telegram a défrayé la chronique. Et pour cause: l'oligarque russe Farkhad Akhmedov et le célèbre producteur de musique Iosif Prigozhin auraient qualifié le président russe Vladimir Poutine est entre autres de «Satan» et de «nain». Les médias russes et ukrainiens ont largement relayé l'affaire.

Au téléphone, les deux interlocuteurs ne sont pas tendres avec les dirigeants du Kremlin. «Poutine ne peut plus être sauvé, il est responsable de tout». Farkhad Akhmedov aurait ajouté:

«Ils ont baisé le pays, ils ont baisé tout le monde»

Iosif Prigozhin aurait dit que Poutine «a enterré le peuple russe». Le producteur de musique aurait également déclaré que le Kremlin n'était composé que de criminels.

Qui sont-ils?

L'entretien remonterait à il y a quelques semaines. Ce qui le rend particulier, c'est l'aperçu de la façon de penser de deux Russes, considérés jusqu'ici comme des partisans de Poutine.

Iosif Prigozhin, qui n'a aucun lien de parenté avec le chef éponyme de la troupe des mercenaires de Wagner, est un producteur de musique assez connu en Russie, qui a collaboré avec plusieurs artistes célèbres. Farkhad Akhmedov est originaire d'Azerbaïdjan. Il est arrivé à Moscou très jeune et était jusqu'à présent actif dans le secteur du pétrole et du gaz ainsi que dans les produits agricoles. Selon Forbes, il fait partie des 200 Russes les plus riches.

Dans les enregistrements, dont l'authenticité n'a pas été prouvée, le président Poutine est cité à plusieurs reprises. Il est particulièrement critiqué:

«Aucun coup n'est justifié. Il les fait s'affronter sur un échiquier. Juste pour se sauver la mise»

Au final, Poutine sera tenu pour responsable. Actuellement, il y a des luttes internes. «Ce sont des cafards dans un bocal», estime-t-on dans l'entourage de Poutine.

Que sait-on de la véracité de la conversation?

Selon les médias ukrainiens et russes en exil, la discussion serait véridique. Les services secrets russes FSB auraient déjà manifesté leur intérêt, rapporte la New Voice of Ukraine. Et Iosif Prigozhin s'est déjà exprimé lui-même sur les enregistrements. «Les gens peuvent parler de tout dans une conversation privée», a-t-il déclaré au site d'information russe Fontanka. Il a eu contact avec Farkhad Akhmedov en janvier, mais ne se souvient pas des détails.

L'enregistrement serait un vaste mélange de paroles prononcées par les deux hommes. Le producteur de musique a qualifié la divulgation de violation de sa vie privée. Iosif Prigozhin a du respect pour Poutine et le soutient. Il a ajouté que:

«Toute personne a des conversations privées dans lesquelles elle exprime ses doutes»

Un blogueur militaire russe du nom d'Anatoloy Shariy a découvert que la conversation avait été enregistrée via le kit mains libres de Farkhad Akhmedov. Mais on ne sait pas par qui, ni par quels moyens l'appel a été rendu public. (wan)