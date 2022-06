La Russie sanctionne ses officiers pour avoir envoyé des amateurs au front

Seuls des militaires professionnels devaient être engagés dans la guerre en Ukraine, avait promis Poutine, mais des officiers russes ont également envoyé des conscrits. Les autorités en tirent désormais les conséquences.

Les autorités russes ont sanctionné douze officiers pour avoir envoyé, sans autorisation, des conscrits dans la guerre contre l'Ukraine. «Environ 600 appelés ont été engagés dans une opération militaire spéciale et tous ont été renvoyés dans les plus brefs délais», a déclaré, mardi, le procureur militaire du district militaire occidental de Russie, Artur Egiyev, cité par l'agence de presse Interfax. Les officiers ont été tenus responsables pour cela, a-t-il ajouté.

Un soldat russe (archives): le soutien de la population russe risque de s'effriter. Bild: imago images

Pourquoi cela pose problème? Parce que le président russe, Vladimir Poutine, avait promis de ne pas envoyer de recrues en Ukraine, mais uniquement des soldats professionnels. Lorsqu'il a été révélé que des appelés avaient néanmoins été envoyés à la guerre, le maître du Kremlin a publiquement ordonné leur rappel.

La question revêt une grande importance symbolique et politique en Russie. Le Kremlin a déclaré que la guerre en Ukraine était une «opération militaire spéciale» et a laissé entendre que seuls des militaires professionnels s'y battraient volontairement. L'engagement de soldats ordinaires, enrôlés dans le service militaire, comporte, pour les dirigeants russes, le risque de voir s'effriter le soutien de la population. On craint que la peur d'une mobilisation augmente et que la guerre en Ukraine devienne aussi impopulaire que celle en Tchétchénie ou en Afghanistan.

Des conscrits sur le Moskva

Des déclarations de soldats indiquent déjà que l'engagement n'est pas seulement volontaire. De nombreux soldats ont expliqué qu'ils avaient été affectés à un exercice et qu'ils s'étaient soudainement retrouvés en guerre. D'autres racontent qu'ils ont été mis sous pression pour signer un contrat de soldat temporaire.

Selon les estimations des défenseurs des droits civiques, le nombre de conscrits combattant réellement en Ukraine pourrait être bien plus élevé que ce qui est officiellement indiqué. Certains ont servi sur le croiseur lance-missiles Moskva. Après le naufrage du navire amiral de la flotte de la mer Noire, le ministère russe de la Défense a déclaré aux familles des marins disparus que le navire de guerre n'avait pas participé aux opérations contre l'Ukraine.

Mardi, on a tout de même appris que l'équipage était désormais décompté parmi les participants à la guerre. C'est important pour que les familles puissent compter sur une compensation. (dpa)