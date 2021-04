Trois semaines après avoir arrêté de s'alimenter, l'opposant russe a annoncé la fin de sa grève de la faim.

L'opposant russe au Kremlin Alexeï Navalny, emprisonné dans une colonie pénitentiaire, a annoncé sur son compte Intagram la fin de sa grève de la faim:

«Je ne retire pas ma demande de voir le médecin qu'il faut, je perds la sensibilité de parties de mes mains et de mes jambes (...) Etant donné cette évolution et ces circonstances, je commence à mettre fin à ma grève de la faim»

La dégradation de son état de santé ne serait pas la seule raison qui a poussé l'opposant à mettre fin à sa grève. Dans sa déclaration, Navalny soutient avoir appris que plusieurs personnes ont entamé une grève de la faim en signe de solidarité: