Poutine a rencontré les mères de soldats tués en Ukraine, sauf que...

Poutine rencontre les mères de soldats tués en Ukraine, mais il y un problème

Poutine a reçu les «mères» dans sa résidence de Novo-Ogaryovo. Image: sda

Le président russe Vladimir Poutine a récemment rencontré de prétendues mères de soldats russes. Plusieurs d'entre elles sont connues pour leur fidélité au Kremlin.

Peu avant la fête des mères russe dimanche, Vladimir Poutine a voulu faire un geste, en rencontrant un certain nombre de mères de soldats tués en Ukraine. Les médias étatiques ont publié vendredi une courte vidéo montrant le président recevant plus d'une douzaine de femmes sélectionnées dans sa résidence de Novo-Ogaryovo, près de Moscou, et leur servant des tasses de café.

Pourtant, comme le rapporte le média d'opposition Mozhem Obyasnit, il y avait parmi ces femmes quelques visages connus. Des membres de mouvements pro-gouvernementaux, des députées du parti au pouvoir «Russie unie» et des fonctionnaires. Le média biélorusse Nexta rapporte en outre que certaines de ces femmes ont déjà été vues à plusieurs reprises dans l'entourage de Poutine.

Comme Nadezhda Uzunova, qui a travaillé au sein du gouvernement de la République russe de Khakassie. Elle avait déjà été vue auparavant sur une scène avec Poutine. Sur le site d'information russe 19rusinfo, on trouve en outre un article à son sujet datant du 14 octobre, dans lequel elle parle de la mobilisation en Khakassie. Selon ce reportage, Uzunova fait partie de l'association de vétérans « Combat Brotherhood » (en français: «Fraternité du combat») et organise en Khakassie l'équipement des soldats mobilisés.

Une représentante de l'élite tchétchène

Mozhem Obyasnit a également identifié sur les images la réalisatrice Olesya Shigina, connue pour ses films pro-gouvernementaux et conservateurs-religieux. Sur sa page YouTube, on trouve un court-métrage avec des témoignages de soldats russes. « Des voix russes. Courageux », écrit-elle à ce sujet.

Image: sda

Le média a également pu identifier une députée de la région d'Orekhovo-Zouïevo, qui organise également des équipements pour les mobilisés, la responsable d'un département dans une administration de district de la région de Touva, ainsi qu'une fonctionnaire de Moscou.

En revanche, la participation d'une représentante de l'élite tchétchène, Zharadat Agueva, a été ouvertement rapportée. Selon la chaîne tchétchène Grozny TV, l'un de ses fils est responsable de la sécurité intérieure dans la ville de Kourtchaloï, un autre est commandant d'un bataillon. Tous deux se battent donc en Ukraine.

Envoyer ses fils en Ukraine

Selon Mozhem Obyasnit, l'un d'entre eux est régulièrement félicité pour ses «exploits» sur le canal Telegram du leader tchétchène Ramzan Kadyrov. Selon la chaîne, Agueva a déclaré lors de la rencontre que deux de ses fils étaient déjà en première ligne et qu'elle était prête à en envoyer un troisième si nécessaire.

Image: sda

Selon les informations officielles, les 17 femmes étaient venues de différentes régions russes ainsi que de régions de l'est de l'Ukraine annexées par Moscou en violation du droit international. On ne sait pas si ces informations sont exactes.

Ce choix a été critiqué non seulement par les médias d'opposition, mais aussi par l'organisation «Conseil des mères et des épouses», qui défend les droits des conscrits. Olga Tsukanova, membre et activiste, a directement attaqué Poutine dans une vidéo Telegram:

«Aurez-vous le courage de nous regarder dans les yeux, ouvertement, lors d'une réunion avec des femmes qui n'ont pas été choisies pour vous?» Olga Tsukanova

Elle et a ajouté: «Des femmes qui ne vous ont pas dans leur poche, mais de vraies mères qui ont fait le voyage de différentes villes à leurs frais pour vous rencontrer?» Elle a demandé à Poutine de se manifester auprès de l'organisation. (t-online, cck)