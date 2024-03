Les Allemands mettent une bordée à Scholz et Macron, des «égoïstes»

«Face à la situation conflictuelle qu’est la guerre d’agression russe en Ukraine, il est à mon avis urgent que la France et l’Allemagne se coordonnent davantage. Il faut plus de volonté politique et administrative de part et d’autre. On n’a pas beaucoup avancé entre les deux pays en matière de politique étrangère et de sécurité commune.»

Tobias Koepf