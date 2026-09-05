Caolan Robertson s'est installé en Ukraine dans le courant de l'année 2024. image: capture d'écran youtube

Ce jeune Irlandais est la nouvelle cible de Poutine

En Ukraine, un ancien militant d'extrême droite dénonce aujourd'hui les crimes de guerre russes. Il est désormais une cible du Kremlin.

Daniel Schurter Suivez-moi

Plus de «International»

En temps de guerre, certains journalistes se distinguent par leur courage et leur détermination. Ils prennent des risques, parfois au péril de leur vie, pour rendre compte des événements au plus près et alerter l'opinion publique. Et puis il y a Caolan Robertson.



Voici l'incroyable parcours de ce jeune Irlandais qui vit et travaille aujourd'hui en Ukraine. Sa carrière a été marquée par un spectaculaire revirement idéologique et professionnel.

Dans son ancienne vie, Robertson produisait des vidéos sur YouTube dans lesquelles il mettait en garde contre le «cauchemar de l'immigration de masse» en Europe et un «génocide de la population blanche» en Afrique du Sud. Ses productions de l'époque ont cumulé des millions de vues et contribué à faire connaître des militants d'extrême droite comme l'Américain Alex Jones.

Caolan Robertson a enquêté en Irlande sur les activités suspectes d'une usine russe. image: capture d'écran youtube

Puis Robertson est passé de militant de droite à enquêteur. Il porte désormais un regard critique sur l'invasion russe de l'Ukraine et s'attaque aussi, dans son travail journalistique, aux soutiens de Poutine en Occident. A Moscou, il est déjà considéré comme un ennemi de l'Etat et fait l'objet d'un mandat d'arrêt.

Cet expert des réseaux sociaux connaît un grand succès, notamment sur YouTube et Instagram, grâce à ses enquêtes fouillées, ses reportages et ses interviews. Certaines de ses vidéos font également mouche sur TikTok. Il touche ainsi à nouveau des millions de personnes dans le monde.

Que sait-on du passé de Caolan Robertson?

Son âge exact n'est pas connu. La page Wikipédia qui lui est consacrée indique qu'il est «né vers 1996», dans la ville irlandaise de Kilkenny. A l'adolescence, il a déménagé au Royaume-Uni avec son père.



Caolan Robertson, qui assume ouvertement son homosexualité, s'est radicalisé très jeune sur Internet. Le déclic a été l'attentat terroriste contre la discothèque Pulse, à Orlando, en 2016. Il s'est alors enfoncé toujours plus profondément dans les sphères extrémistes d'Internet, où des racistes déversaient leur haine contre l'islam.

Pendant environ trois ans, il a produit des vidéos pour des médias d'extrême droite et pour des figures de l'extrême droite étasunienne comme Lauren Southern, dont la notoriété a été portée par le mouvement Maga de Donald Trump.

Lauren Southern (à gauche) aux côtés d'une autre militante du mouvement d'extrême droite Alt-Right lors d'une manifestation. image: imago-images.de

La rupture

En 2019, Robertson a définitivement pris ses distances avec les milieux d'extrême droite. Il les qualifiera plus tard de «secte». Le déclic a été l'attentat perpétré par un suprémaciste blanc contre deux mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a fait de nombreuses victimes.

Robertson a alors radicalement changé de cap. Il a mis sa connaissance des «mécanismes d'indignation virale» au service de la lutte contre la désinformation d'extrême droite, autrement dit la diffusion délibérée de fausses informations. Il a également cofondé et dirigé Byline TV, une chaîne britannique indépendante d'information et de vidéos, financée exclusivement par ses abonnés.

Lors de la prise du Capitole, à Washington, par des partisans de Trump en 2021, au cours de laquelle des membres des forces de sécurité ont été tués, Robertson a lancé avec plusieurs partenaires l'initiative en ligne «Future Freedom». Son objectif: aider des personnes issues des milieux d'extrême droite et de l'Alt-Right à rompre avec ces mouvements et à sortir de la radicalisation.

De l'enquête au reportage de guerre

Robertson a travaillé plusieurs années comme journaliste au Royaume-Uni et avait déjà enquêté sur les agissements de Vladimir Poutine. Le tournant s'est produit en 2022, avec l'invasion russe de l'Ukraine. Lors du tournage d'un premier documentaire à Kherson, ce qu'il a vu et vécu dans ce pays ravagé par la guerre l'a tellement marqué qu'il n'a plus voulu rentrer:

«Avant de venir en Ukraine, j'étais journaliste à Londres. J'enquêtais, je révélais les mensonges sur l'argent sale russe et l'influence du Kremlin qui empoisonnait notre politique. J'ai vu la désinformation se répandre comme un poison dans nos gouvernements et jusque dans les gros titres. J'ai vu des mensonges toujours plus grossiers, plus éhontés et plus dangereux.»

Dans cette vidéo, l'ancien extrémiste explique pourquoi il s'est installé pour de bon en Ukraine. Vidéo: YouTube/Caolan Robertson

Robertson s'est alors entièrement consacré au reportage de guerre et s'est installé définitivement à Kiev en 2024. Le militant politique actif sur Internet est progressivement devenu un journaliste d'investigation.

Il se rend sur le front, mais enquête également loin des zones de combat et sur les différents soutiens de la Russie à travers l'Europe. Le Kremlin a par ailleurs lancé un mandat d'arrêt international contre lui, notamment parce qu'il a réalisé des reportages dans des territoires russes temporairement occupés par les forces ukrainiennes.

Quels sont ses objectifs?

Lutter contre la désinformation

L'un des principaux objectifs affichés de ses vidéos est de contrer la propagande russe et de révéler les campagnes d'influence du Kremlin en Europe.

Montrer la réalité de la guerre

Robertson tient particulièrement à documenter ce qui se passe directement sur les lignes de front, à l'est et au sud de l'Ukraine. Il veut ainsi montrer au public la réalité crue de la guerre et secouer ceux qui y restent indifférents.

Confronter les responsables

La confrontation directe avec des relais de la propagande russe et des représentants officiels russes dans différents pays européens est un élément récurrent de ses vidéos.

Dénoncer l'influence géopolitique de la Russie

Le travail journalistique de Robertson ne se limite pas aux crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine. Il se rend également dans d'autres zones de conflit, comme en Syrie au début de l'année 2025, où il a documenté l'utilisation d'armes chimiques. Le principal responsable, le dictateur déchu Bachar al-Assad, vit aujourd'hui en exil en Russie, à l'invitation de Vladimir Poutine.

Un documentaire tourné par Robertson en Syrie. Vidéo: YouTube/Caolan Robertson

Les vidéos essentielles de Robertson

Le reporter de guerre et réalisateur est particulièrement prolifique. Rien que sur YouTube, il publie régulièrement des reportages et des interviews consacrés à la guerre en Ukraine. Voici une sélection, forcément subjective, de vidéos qui illustrent la diversité de son travail.

L'Ukrainien qui a inventé la guerre des drones (2026)

Robert Brovdi, nom de guerre «Magyar» (le Hongrois), est déjà une légende vivante en Ukraine. Le commandant de l'«armée des drones» ukrainienne reçoit le journaliste irlandais dans un bunker secret pour une longue interview.

Caolan Robertson a qualifié cet entretien d'exceptionnel:

«Brovdi explique ce que l'Ukraine cherche à accomplir en Crimée, pourquoi il pense qu'il est possible de rendre l'occupation [russe] intenable même sans offensive terrestre et comment les frappes ukrainiennes, qui pénètrent toujours plus profondément en territoire russe, pourraient influer sur l'issue de cette guerre bien au-delà de la ligne de front.



Il raconte également l'extraordinaire histoire personnelle qui se cache derrière tout cela: comment un négociant en céréales est devenu soldat, comment un groupe de seulement 27 personnes a commencé à tester l'utilisation de drones civils et comment, à partir de ces premiers essais menés avec les moyens du bord, est née une toute nouvelle branche de l'armée ukrainienne.»

Ceux qui profitent de la guerre sont aussi en Irlande

Le réalisateur évoque l'enquête la plus importante qu'il ait menée à ce jour:

«Les vidéos ont totalisé plus de 11 millions de vues sur mes différentes plateformes. En quelques jours, l'enquête a quitté les réseaux sociaux pour être reprise par les médias locaux, nationaux et internationaux. Des ministres ont été interrogés. Des responsables européens se sont saisis du dossier. Une raffinerie dont presque personne n'avait entendu parler s'est soudain retrouvée au cœur d'un vaste débat sur l'Irlande, la Russie, les sanctions et la guerre en Ukraine.»

Quand Poutine perd pied face aux caméras

«Ces derniers jours, Poutine a donné l'une des interviews les plus étranges que j'aie vues depuis longtemps. (...) Tout cela semblait bizarre. On n'avait pas l'impression d'entendre un chef d'Etat exposer sa guerre avec assurance, mais plutôt un homme à qui l'on avait fourni des informations totalement erronées ou qui disait simplement ce qu'il fallait pour entretenir l'illusion.



C'est important, car les récentes frappes aériennes ukrainiennes en Crimée pourraient avoir ébranlé quelque chose de bien plus profond. Pour Poutine, la Crimée n'est pas simplement un territoire occupé parmi d'autres. C'est son trophée. Son symbole. Le grand prix de ses ambitions impériales en mer Noire.»

L'historienne Anne Applebaum, lauréate du prix Pulitzer et auteure de plusieurs ouvrages, étudie depuis des décennies les régimes autoritaires, l'histoire de l'URSS et de la Russie, et la propagande. Dans son interview avec Robertson, elle explique pourquoi l'intensification des bombardements russes contre la population civile ukrainienne serait le signe d'un désarroi grandissant au Kremlin.

Selon elle, certains membres de l'entourage de Poutine ont probablement déjà compris que la guerre ne pouvait plus être gagnée et que l'Ukraine ne serait jamais intégrée à la Russie.

Comment le Kremlin détourne la Biennale de Venise à son profit (mai 2026)

Selon Robertson, l'Etat russe utilise le monde de l'art occidental pour détourner l'attention de ses crimes de guerre:

«La manifestation artistique la plus prestigieuse au monde est au cœur d'un scandale, car les Russes sont de retour. J'ai donc décidé de me rendre sur place pour comprendre pourquoi.»



Pour le jeune homme, la délégation russe ne cherche pas vraiment à toucher le grand public, mais à orchestrer une opération médiatique. La visite du vice-président du Conseil italien Matteo Salvini au pavillon russe aurait fourni au Kremlin «exactement les images symboliques de légitimité» dont il avait besoin pour sa propagande en Russie et à l'étranger.

Son reportage s'achève sur un avertissement sévère contre l'amnésie de l'Europe: comme après l'annexion de la Crimée en 2014, le risque est de voir les agissements de la Russie peu à peu banalisés.

Ce que la Russie fait subir aux agriculteurs ukrainiens (2025)

Dans ce documentaire, le meurtre d'un agriculteur est le point de départ d'une enquête sur les conséquences de l'invasion russe pour l'agriculture ukrainienne. Caolan Robertson raconte ce qui l'a poussé à réaliser ce documentaire:

«Après avoir appris le meurtre d'Oleksandr Gordienko, j'ai décidé de me rendre dans la région rurale où il vivait pour réaliser un film sur ce qu'il avait laissé derrière lui. C'était une légende locale, et les Russes l'ont tué pour envoyer un message. Pour tenter de faire taire ceux qui, comme lui, osent s'élever contre eux.



La plupart des reportages sur Kherson se concentrent sur les attaques de drones contre les civils dans le centre-ville. Il m'a donc semblé vraiment important de traiter ce sujet en profondeur. Les agriculteurs de cette région ont vécu un véritable cauchemar. D'abord l'occupation, puis les mines, la sécheresse et maintenant les drones FPV [de petits drones tueurs].»



Il explique avoir entièrement tourné et monté ce documentaire lui-même, «sans financement public ni sponsor officiel».



Pourquoi le président ukrainien l'a-t-il décoré?

Caolan Robertson a récemment été décoré par le président ukrainien Volodymyr Zelensky de l'ordre du Mérite de troisième classe. Par décret, ce dernier a distingué au total 37 journalistes ukrainiens et étrangers pour leur couverture de la guerre. Lors de la cérémonie, il a remercié Robertson et les autres journalistes récompensés, qui «montrent au monde ce que notre peuple doit endurer».

Zelensky a réitéré ses remerciements à tous les journalistes étrangers «qui se tiennent du bon côté de l'Histoire et veillent à ce que le monde n'oublie pas ce qui se passe en Ukraine et ne le passe pas sous silence». Pour le président ukrainien, cet engagement constitue un soutien essentiel pour obtenir des appuis sur le plan politique. (trad. mrs)