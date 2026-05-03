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Ce commandant ukrainien explique qu'aucune cible russe n'est à l'abri

Robert Brovdi, alias Magyar, menace la Russie d&#039;attaques de drones
Entre avertissement politique et révolution technologique, le conflit change de visage.Image: shutterstock/ montage watson

«Aucune cible russe n'est à l'abri»: Ce commandant ukrainien menace

Presque chaque jour, l’Ukraine attaque l’infrastructure pétrolière russe, parfois loin derrière la ligne de front. Un commandant ukrainien menace ouvertement la Russie.
03.05.2026, 06:5803.05.2026, 06:58
Tobias Schibilla / t-online
Un article de
t-online

Ces derniers mois, les attaques ukrainiennes contre des raffineries et des oléoducs en Russie ont nettement augmenté. Elles mettent le régime de Moscou sous pression économique.

Dans une rare interview, le commandant des forces de drones ukrainiennes a menacé sans détour Moscou de destructions supplémentaires. Robert Brovdi a déclaré à la BBC.

«Presque aucune cible en Russie n’est à l’abri de nos drones»
«Ils détestent Dieu»: il soutient les soldats ukrainiens sur le front

Même des objectifs situés entre 1500 et 2000 kilomètres derrière la ligne de front ne font plus partie, selon lui, de l’arrière-pays russe protégé.

Ces attaques sont «très douloureuses» pour Moscou

Connu sous son nom de guerre «Magyar», Robert Brovdi dirige les forces chargées de piloter les drones de l’armée ukrainienne. Dans son entretien avec la BBC, il explique pourquoi il juge important de porter la guerre sur le territoire russe:

«Pour l’ennemi, nous sommes comme un tissu rouge face à un taureau. Nous amenons la guerre sur son territoire pour qu’il la ressente lui-même»

Selon Robert Brovdi, les attaques ne visent pas uniquement des cibles militaires, mais de plus en plus l’infrastructure énergétique russe. Il a expliqué:

«Si les raffineries sont un instrument permettant de transformer des ressources en argent pour la guerre, alors elles constituent des cibles militaires légitimes»

Le président Volodymyr Zelensky a récemment qualifié ces attaques de «très douloureuses» pour Moscou.

Comment l'Ukraine a ruiné le défilé préféré de Poutine

Les attaques de drones sont coordonnées depuis des bases militaires ultra-secrètes. Des journalistes de la BBC évoquent un poste de commandement souterrain où de nombreux écrans diffusent des images en direct du champ de bataille. Des soldats y suivent en temps réel les opérations des pilotes de drones et en documentent les résultats.

Les drones mettent la pression sur la Russie

Bien que les forces de drones ne représentent qu’environ 2% de l’effectif total de l’armée ukrainienne, elles seraient responsables d’environ un tiers des attaques réussies contre la Russie, selon Robert Brovdi. Les drones sont devenus le principal levier permettant à l’Ukraine d’exercer une pression militaire sur Moscou.

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L’un des objectifs centraux de ses unités est de compenser la supériorité numérique des troupes russes. Robert Brovdi a déclaré:

«Notre tâche est de tuer plus de soldats ennemis que la Russie ne peut en recruter»

Le commandant évoque plus de 30 000 soldats russes tués ou grièvement blessés chaque mois par ses unités. Ces affirmations ne peuvent pas être vérifiées de manière indépendante, mais elles concordent avec les observations de centres de réflexion reconnus comme l’Institute for the Study of War (ISW) aux Etats-Unis.

Un entrepreneur, avant la guerre

Cette stratégie s’inscrit dans une approche plus large. Au-delà des effets militaires, les attaques visent aussi un impact psychologique. Robert Brovdi espère que les dégâts sur les infrastructures et l’augmentation des pertes affaibliront le soutien à la guerre en Russie.

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Âgé de 49 ans, Robert Brovdi est originaire de la ville d’Oujhorod, dans l’ouest de l’Ukraine. Avant la guerre, il était un entrepreneur prospère dans les secteurs agricole et immobilier.

Peu avant le début de l’invasion russe, il s’était porté volontaire pour le service militaire. Il est aujourd’hui l’un des commandants les plus connus des forces armées ukrainiennes.

Son unité de drones, connue sous le nom des «Oiseaux de Magyar», a commencé comme petite unité de reconnaissance avant de devenir, au fil de la guerre, une formation indépendante. Elle fait désormais partie des forces officielles de drones de l’Ukraine, que Magyar dirige. (adapt. dal)

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