Poutine rassemblerait 100 000 soldats à cet endroit du front

Selon le ministère ukrainien de la Défense, la Russie rassemble 100 000 soldats, ainsi que de l'artillerie lourde près de Koupiansk, au sud-est de Kharkiv. Les généraux de Poutine poursuivent un objectif précis.

Ces derniers jours, il y a eu peu de mouvements sur les différentes parties du front en Ukraine. Les troupes ukrainiennes et russes se sont approprié quelques centaines de mètres de terrain ou les ont perdues. Les experts militaires n'ont pas constaté d'attaques majeures.

Sergei Cherevaty, le porte-parole des forces armées ukrainiennes dans l'est du pays, vient d'annoncer que l'armée russe rassemble 100 000 hommes autour des villes de Koupiansk et Lyman. La région est considérée comme une importante section du front dans l'est du pays. Koupiansk a été libérée lors de la contre-offensive de septembre 2022. La ville est un carrefour stratégique important.

La concentration de troupes des deux côtés de cette partie du front était ainsi déjà élevée. Mais cette nouvelle augmentation des effectifs pourrait être le signe d'une tentative d'avancée russe. Ainsi les généraux de Poutine ont-ils déplacé certaines de leurs meilleures unités dans la région, a fait savoir Sergei Cherevaty.

«L'ennemi a en outre rassemblé plus de 900 chars, 550 systèmes d'artillerie et 370 lance-roquettes multiples» Sergei Cherevaty, porte-parole des forces armées ukrainiennes dans l'est du pays

La ministre ukrainienne de la Défense Hanna Maliar a déclaré qu'un important regroupement de troupes du côté russe s'était formé dans la région de Kharkiv. Des avions et des hélicoptères de combat y ont également été transférés.

Si la Russie tentait une attaque sur cette partie du front, les Ukrainiens seraient contraints de la défendre avec des formations militaires d'une taille équivalente. Cela pourrait entraver la contre-offensive ukrainienne à d'autres endroits du front, notamment dans le sud du pays.

