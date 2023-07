Cette pièce aurait servi de prison pour des militaires et des civils ukrainiens à Voltchansk, dans la région de Kharkiv. Image: EPA

Le nombre de prisonniers torturés par les Russes est effrayant

Depuis le début de l'invasion, la Russie emprisonne systématiquement des civils ukrainiens. Une nouvelle enquête montre les conditions inhumaines dans lesquelles les prisonniers sont détenus. Selon les chiffres, 91% des prisonniers ont été victimes de torture.

La Russie emprisonne systématiquement des civils ukrainiens, les torture et les soumet au travail forcé. C'est ce que montre une enquête de l'agence de presse Associated Press (AP). Le média américain s'est basé sur des entretiens avec d'anciens détenus et prisonniers de guerre, des familles de civils emprisonnés et des agents des services secrets ukrainiens.

Des images satellites, des informations tirées des réseaux sociaux et des documents gouvernementaux ainsi que des copies de lettres de la Croix-Rouge viennent compléter l'enquête américaine. Tous ces éléments confirment l'existence d'un «système généralisé de détention et d'abus de civils» maintenu par la Russie. Un tel système constitue une violation directe des Conventions de Genève.

Selon l'AP, les civils sont répartis dans au moins 40 camps en Russie et en Biélorussie, ainsi que dans 63 structures plus ou moins provisoires dans les territoires ukrainiens occupés. Certains prisonniers seraient détenus pendant des jours ou des semaines, tandis que d'autres auraient disparu depuis bien plus d'un an.

91% des prisonniers ont subi des tortures

Le nombre exact de civils détenus n'est pas clair. Kiev estime qu'ils sont environ 10 000, alors que d'autres sources parlent de 4000 personnes emprisonnées en Russie et d'au moins autant dans les territoires ukrainiens occupés. Moscou rejette ces accusations.

Une enquête des Nations unies a documenté 864 cas de détention arbitraire entre le 24 février 2022 et le 23 mai 2023, concernant principalement des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. L'écrasante majorité d'entre eux, soit 91%, ont été torturés. Les recherches de l'AP aboutissent à la même conclusion: presque tous les anciens détenus ont déclaré avoir subi des actes de torture ou en avoir été témoins.

Certaines victimes ont déclaré à l'AP avoir été frappées à l'aide de matraques et de bouteilles d'eau pleines, d'autres disent qu'ils ont été électrocutés. Selon l'enquête de l'ONU, les méthodes de torture comprennent également des violences sexuelles commises par des fonctionnaires russes et des agents de la force publique.

«Ils prenaient du plaisir» Olena Yahupova

Une prisonnière ukrainienne, Olena Yahupova, a raconté au Guardian comment elle a été torturée durant deux jours par des soldats russes. L'objectif? Qu'elle révèle où se trouvaient son mari et ses amis. Ses geôliers l'auraient électrocutée et étranglée à de nombreuses reprises: «L'un d'eux me tenait la gorge, un autre me pinçait le nez».

Creuser des tranchées

D'anciens prisonniers ont en outre raconté comment ils ont été soumis à des travaux forcés, creusant par exemple des tranchées pour les soldats russes ou des fosses communes pour leurs codétenus. Ils ajoutent que ceux qui n'obéissaient pas étaient parfois fusillés.

Selon d'anciens détenus, les prisonniers sont parfois transportés de camp en camp, dans certains cas par avion. Ils ne reçoivent pas d'explication pour ces transferts. Un proche de détenu soupçonne qu'il s'agit d'une stratégie pour rendre les recherches menées par les familles plus compliquées.

Les Conventions de Genève interdisent dans leur ensemble la détention arbitraire ou la déportation forcée de civils et stipulent que les prisonniers doivent pouvoir communiquer avec leurs proches, bénéficier d'une assistance juridique et contester les accusations portées contre eux.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci