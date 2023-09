Les putschistes s'expriment à télévision au Burkina Faso, en 2022. Les coups d'Etat se multiplient en Afrique. Keystone

Les putschs se multiplient en Afrique: Poutine tire-t-il les ficelles?

Au Gabon, l'armée est en train de prendre le pouvoir. Le gouvernement français est alarmé: le scénario se répète en Afrique de l'Ouest et du Centre. Vladimir Poutine serait-il derrière tout cela?

Stefan Brändle, Bamako / ch media

Tout est calme à Bamako, la capitale du Mali. Tout a l'air normal: les routes poussiéreuses en terre battue sont encombrées de motos chinoises bon marché, entre lesquelles des taxis collectifs cabossés se frayent un chemin. Les patrouilles militaires sont rares. Pas besoin: les officiers du coup d'Etat, au pouvoir depuis mai 2021, contrôlent la situation; la population jeune est largement derrière eux.

«Les militaires sont moins corrompus que les politiciens», dit Sékou, qui vend de l'essence dans des bouteilles de vin en verre dans sa «station-service» du quartier de Badalabougou. Il ajoute:

«Surtout, ils résistent aux Français. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, nous décidons nous-mêmes de notre destin. Vive Assimi»

Le colonel putschiste Assimi Goïta, âgé de 30 ans, appelé seulement par son prénom au Mali, est depuis deux ans l'homme fort du Mali, l'Etat-clé de la région du Sahel. Sa junte a viré du pays l'armée française et, avec elle, la compagnie aérienne Air France, qui assurait jusqu'ici la liaison avec l'Europe.

L'arrivée de Wagner

«Les Français prétendaient chasser les djihadistes dans le nord du désert», explique Maria, une représentante de la minorité chrétienne (95% des Maliens sont musulmans). «En réalité, ils ne faisaient que protéger les intérêts de leur pays en matière de matières premières.»

Désormais, les mercenaires russes du groupe Wagner ont pris la relève des soldats français. Assimi Goïta a reçu des armes et des hélicoptères de la part de Moscou. Les Maliens préféreraient-ils Vladimir Poutine à Emmanuel Macron? La réponse de Maria:

«Poutine, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que quelqu'un combatte vraiment les djihadistes»

Et cela avec tous les dommages collatéraux qu'il faudra: selon le Monde, les opérations de Wagner et de l'armée malienne ont fait plus d'un millier de morts parmi les civils l'année dernière. Les djihadistes continuent tout de même de sévir dans le pays, et même dans tout le Sahel.

Le temps des Français au Niger est révolu

Des militaires ont également pris le pouvoir au Burkina Faso, en Guinée et, il y a un peu plus d'un mois, au Niger. Dans ce dernier pays, le nouveau gouvernement militaire a demandé à l'ambassadeur français de quitter le pays. Emmanuel Macron refuse: il devrait sinon aussi retirer du Niger la garnison de 1500 soldats français. La France, pays producteur de centrales nucléaires, perdrait en outre l'accès aux mines d'uranium nigériennes, qui couvrent environ un cinquième des besoins français.

Selon Rabah Arezki, spécialiste du Sahel, le temps des Français au Niger est néanmoins révolu. Les Américains entretiennent également une base militaire au Niger et se montrent prêts à discuter avec la nouvelle junte nigérienne afin de stopper l'avancée des Russes en Afrique.

Les Français, heurtés par l'attitude des Africains, commencent tout juste à se rendre compte de ce qui a frappé dans ses ex-colonies d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, est resté «aveugle, sourd et muet» face à la propagande russe sur Internet contre Paris, critique le portail d'information Mediapart.

Le scénario se répète au Gabon

La France n'avait pas vu venir le putsch contre le président francophile du Niger, Mohamed Bazoum. Et voilà que le scénario se répète au Gabon: mercredi, dans la capitale Libreville, la garde présidentielle a arrêté Ali Bongo, le chef de l'Etat tout juste réélu, et a pris le pouvoir sur la télévision et les institutions.

La France est directement concernée, plus que jamais. La famille Bongo s'est maintenue au pouvoir dans le pays pendant 55 ans grâce à l'aide de Paris.

Les médias français se demandaient mercredi avec inquiétude si le Gabon allait à son tour céder à la Russie. 350 soldats français sont également stationnés à Libreville. Ils assuraient jusqu'à présent la stabilité du pays, mais sont désormais pointés sur les réseaux sociaux comme une «troupe coloniale». Une intervention en faveur du clan Bongo est aujourd'hui impensable: Emmanuel Macron se verrait reprocher de retomber dans les pires pratiques de la «Françafrique» et de ses clans corrompus.

Alors que Paris soutient l'élite au pouvoir au Gabon, les officiers du coup d'Etat s'érigent sans grand effort en «défenseurs du peuple». Le fait qu'ils se moquent des résultats des élections et des processus démocratiques n'affecte pas l'ambiance générale de renouveau.

La carte anticoloniale

Les conséquences géopolitiques de ce changement d'ère africain sont encore floues. Comme à l'époque soviétique, la Russie joue la carte «anticoloniale» et profite du ressentiment antifrançais en Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, les conseillers militaires russes et les mercenaires de Wagner ne semblent toutefois être actifs qu'au Mali, au Burkina Faso et en République centrafricaine. Au Niger, Moscou n'a même pas d'ambassade, et au Gabon, contrairement aux Chinois, les Russes ne sont pas présents.

Le Tchad, pays de transit entre le Sahel et la Libye, revêt une importance stratégique. Paris soutient le fils de l'ex-dirigeant tchadien, Mahamat Déby, bien que celui-ci n'ait qu'une légitimité démocratique apparente. Si cet Etat pro-occidental et riche en pétrole, dernier domino, tombait lui aussi entre les mains des Russes ou des djihadistes, les conséquences pour l'Europe seraient lourdes.

Le manque de matières premières ne toucherait pas seulement la France. L'insécurité politique de la ceinture sahélienne renforcerait en outre le flux migratoire à travers le Sahara. Car il ne faut pas s'attendre à ce que les militaires fassent profiter leurs populations appauvries des richesses pétrolières. Et Vladimir Poutine se ferait un plaisir d'encourager l'émigration en direction de l'Europe de l'Ouest.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder