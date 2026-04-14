Qu’est-ce que le père d’Elon Musk mijote chez Poutine?

Errol Musk a fait un voyage de deux semaines en Russie. image: x

Errol Musk, qui ne parle plus à son fils depuis des lustres, a été trimballé pendant deux semaines dans toute la Russie, avant de s’afficher à la télévision, dans le cadre d’une étrange émission. Un voyage politique.

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Errol Musk, 80 ans dans un mois, a participé à une drôle de course d’école ces derniers jours. Point d’orgue d’un voyage de deux semaines durant lequel il a été conduit aux quatre coins de la Russie, le papa de l’homme le plus riche du monde a été invité à participer à une émission parodique du show le plus célèbre du président russe: «La Ligne directe avec Vladimir Poutine».

Dans cette émission phare du pouvoir, évidemment bourrée de propagande, Poutine répond en direct aux questions sélectionnées de citoyens. Idem dans le format auquel Errol Musk, accusé d’abus sexuels sur cinq enfants de sa famille, a été convié cette semaine, selon le média russe indépendant The Insider.

Le titre de cette émission? «Comment élever un fils de génie?»

L’introduction de la séquence précisait qu’Errol Musk «a élevé un fils qui est en train de révolutionner notre compréhension des limites de la Terre et des possibilités de l'humanité». Les téléspectateurs russes pouvaient poser leurs questions au bientôt octogénaire sud-africain sur la première chaîne d’Etat du pays, avec Andrey Malakhov en qualité de présentateur.

Armé d’une oreillette et d’un traducteur, il s’est donc étalé sur la vie d’un fils qui refuse de lui parler, mais Errol Musk a également dû répondre à des questions de culture générale russe: des spectateurs brandissaient, par exemple, des pancartes de différentes régions du pays, armés de questions.

Une grande opération de séduction.

Le fils du fondateur de SpaceX traîne depuis plusieurs jours en Russie. Il a notamment assisté à l'office de Pâques à la cathédrale du Christ-Sauveur, «où il était assis dans un coin tandis que le reste de l'assemblée restait debout», précise The Insider.

Toujours selon le média indépendant, il était accompagné de «l'organisatrice et chaperonne, Svetlana Goreva, membre du conseil d'experts de la RSPP pour l'industrie légère et lauréate d'un concours de beauté».

Errol Musk, en pleine forme en Russie. image: x

Mais il n’a pas seulement cherché des œufs de Pâques avec les sbires de Vladimir Poutine. Le fils du patron de X s’est notamment rendu à Kazan à l’occasion du Forum russe des entreprises.

Pourquoi? «Errol Musk a annoncé son projet d'ouvrir un centre de recherche en Russie consacré à l'étude de la gravité, de la fusion thermonucléaire et de l'espace-temps» The Insider

On notera également une petite balade à Nijni Novgorod, non loin de Moscou et enfin, dans l’oblast de Vladimir, «où le gouverneur l'avait reçu, ainsi qu'une délégation d'entrepreneurs sud-africains».

Tout un programme pour l’homme d’affaires et père d’Elon Musk, qui n’en est pas à sa première course d’école en Russie. Son dernier voyage date de l’été 2025 et ce Sud-Africain compte tout faire pour que la Russie devienne une terre d’accueil pour les Afrikaners qu’il juge «persécutés», pour qu’ils puissent obtenir le «statut de réfugiés».

«Nous avons discuté du développement de l’agriculture et des perspectives d’installation de 50 familles d’origine néerlandaise d’Afrique du Sud» Alexandre Avdeïev, gouverneur de l’oblast de Vladimir.

Le principal intéressé a aussi confié à l’agence russe RIA Novosti avoir rencontré le président russe «brièvement». On rappellera qu’Errol Musk est un personnage au minimum clivant, en Afrique du Sud. En fin d’année dernière, il avait tout de même affirmé sur CNN qu’il n’y avait «pas eu d’oppression» durant l’apartheid.