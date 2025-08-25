assez dégagé20°
Russie

La mère de Prigojine raconte la rébellion contre Poutine

Evgueni Prigojine: la mère du chef du groupe Wagner s&#039;exprime en détail.
Evgueni Prigojine: la mère du chef du groupe Wagner s'exprime en détail.Image: Imago

«Il ne voulait pas renverser Poutine»: la mère de Prigojine se confie

Deux ans après la mort d'Evgueni Prigojine dans un crash d'avion, la mère du chef du groupe Wagner tente de redorer l'image de son fils.
25.08.2025, 20:4925.08.2025, 20:49
Un article de
t-online

Selon Violetta Prigojina, son fils s’attendait à mourir après l’échec de sa rébellion en 2023. Auprès du site d'informations russe Fontanka, elle raconte qu’avant sa mort, il s'était de plus en plus replié sur lui-même et paraissait profondément résigné.

Un malentendu aux airs de coup d'Etat

A ses yeux, la prise de Rostov n'était pas un «soulèvement», mais une «marche». Elle affirme:

«Il ne voulait absolument pas renverser Poutine. Son but était de se faire entendre par le commandement militaire»

Elle pense que son fils s'est décidé spontanément à lancer l’opération.

Poutine mise sur ces mercenaires qui terrorisent l'Afrique

Il a finalement fait marche arrière, notamment parce qu’il ne voulait pas tuer de jeunes soldats russes. Le tir d’un avion de chasse par des mercenaires de Wagner, qui a coûté la vie à son équipage, n’aurait été qu’un accident, selon Violetta Prigojina.

«Je l’avais prévenu»

Violetta Prigojina affirme avoir mis son fils en garde avant son coup de force:

«Seuls des gens sur Internet te soutiendront. Personne ne te suivra. Aujourd’hui, le peuple n’est plus le même. Personne ne descendra dans la rue.»

Mais Evgueni Prigojine aurait affirmé:

«Ils me soutiendront»

Elle cherche aujourd’hui à défendre sa mémoire et dément les rumeurs circulant sur son passé criminel. Son séjour en prison, dans les années 1980, n'avait rien d’exceptionnel à l’époque, plaide-t-elle.

Débris du jet privé de Prigoschin.
Les débris du jet privé de Prigojine.Image: Imago

Un conflit avec l'armée

Et les théories selon lesquelles Evgueni Prigojine aurait simulé le crash de son jet privé pour s’échapper? Violetta Prigojina rappelle les analyses génétiques. Elle est convaincue que son fils est bien mort dans l’accident, survenu quelques mois après sa marche sur Moscou.

Prigojine continue d'influencer la Russie de Poutine par-delà la mort

Au printemps 2023, Evgueni Prigojine a multiplié les vidéos dénonçant le ministère russe de la Défense, qui voulait intégrer ses mercenaires à l’armée régulière. Il a appelé la population à se révolter et, le 24 juin, ses troupes ont pris le contrôle d’installations militaires dans la ville de Rostov-sur-le-Don, près de la frontière ukrainienne. Une rébellion qui prendra rapidement fin.

En août 2023, Evgueni Prigojine et plusieurs cadres de Wagner meurent dans le crash de leur jet privé.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

Les soldats de Prigojine pleurent
Video: twitter
