«Il ne voulait pas renverser Poutine»: la mère de Prigojine se confie

Selon Violetta Prigojina, son fils s’attendait à mourir après l’échec de sa rébellion en 2023. Auprès du site d'informations russe Fontanka, elle raconte qu’avant sa mort, il s'était de plus en plus replié sur lui-même et paraissait profondément résigné.
A ses yeux, la prise de Rostov n'était pas un «soulèvement», mais une «marche». Elle affirme:
Elle pense que son fils s'est décidé spontanément à lancer l’opération.
Il a finalement fait marche arrière, notamment parce qu’il ne voulait pas tuer de jeunes soldats russes. Le tir d’un avion de chasse par des mercenaires de Wagner, qui a coûté la vie à son équipage, n’aurait été qu’un accident, selon Violetta Prigojina.
Violetta Prigojina affirme avoir mis son fils en garde avant son coup de force:
Mais Evgueni Prigojine aurait affirmé:
Elle cherche aujourd’hui à défendre sa mémoire et dément les rumeurs circulant sur son passé criminel. Son séjour en prison, dans les années 1980, n'avait rien d’exceptionnel à l’époque, plaide-t-elle.
Et les théories selon lesquelles Evgueni Prigojine aurait simulé le crash de son jet privé pour s’échapper? Violetta Prigojina rappelle les analyses génétiques. Elle est convaincue que son fils est bien mort dans l’accident, survenu quelques mois après sa marche sur Moscou.
Au printemps 2023, Evgueni Prigojine a multiplié les vidéos dénonçant le ministère russe de la Défense, qui voulait intégrer ses mercenaires à l’armée régulière. Il a appelé la population à se révolter et, le 24 juin, ses troupes ont pris le contrôle d’installations militaires dans la ville de Rostov-sur-le-Don, près de la frontière ukrainienne. Une rébellion qui prendra rapidement fin.
En août 2023, Evgueni Prigojine et plusieurs cadres de Wagner meurent dans le crash de leur jet privé.
Adapté de l'allemand par Tanja Maeder