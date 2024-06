Evgueni Prigojine à Bakhmout, le 20 mai 2023. Keystone

Prigojine continue d'influencer la Russie de Poutine par-delà la mort

Il y a un an, Evgueni Prigojine menait une révolte contre le commandement militaire de Moscou. Deux mois plus tard, le chef de l'armée privée Wagner mourrait dans un accident d'avion. Aujourd'hui encore, la Russie n'arrive pas à se défaire de son héritage, avec des dérives parfois effrayantes.

Ulf Mauder, Moscou / ch media

Au cimetière de Porokhovskoïe à Saint-Pétersbourg se dresse une statue presque grandeur nature d'Evgueni Prigojine. L'effigie du chef de l'armée privée russe Wagner, la main tendue, attire des foules de partisans. Ils saisissent sa main, baissent la tête, s'arrêtent en silence.

Beaucoup déposent des œillets rouges sur la tombe de Progojine, même plusieurs jours après son anniversaire – il aurait eu 63 ans le 1er juin. Souvenez-vous: il y a un peu plus d'an, le 23 juin 2023, il déclenchait un soulèvement contre les dirigeants militaires corrompus de la Russie, a échoué le 24 juin et est mort deux mois plus tard dans un accident d'avion, selon les données officielles.

Des fans de Prigojine devant sa statue. Image: www.imago-images.de

Sa tombe, située à une dizaine de kilomètres du centre de la mégapole, est devenue un lieu de pèlerinage. Aujourd'hui encore, de nombreux Russes vénèrent cet homme d'affaires richissime, voleur condamné, ex-confident proche du chef du Kremlin Vladimir Poutine et fondateur de la fameuse armée de mercenaires Wagner.

«Le cuisinier de Poutine»

Evgueni Prigojine s'est enrichi en tant que propriétaire de restaurant, nabab de l'immobilier et fournisseur de nourriture pour les écoles, les jardins d'enfants et l'armée. En raison de ses activités gastronomiques, beaucoup le surnommaient «le cuisinier de Poutine».

Il était considéré comme un maître de la désinformation et de la tromperie. Avec son usine à trolls en ligne active au niveau international, il était soupçonné d'avoir interféré dans les élections présidentielles aux Etats-Unis. Le gouvernement américain avait donc lancé un avis de recherche à son encontre.

L'armée de Prigojine, le fameux groupe Wagner, a été engagée dans la guerre en Ukraine, ainsi qu'en Syrie. Elle s'est surtout fortement impliquée dans les nombreux conflits en Afrique, où le chef d'armée a toujours été considéré comme l'homme de main de Poutine. Mais ce n'est pas seulement là que les mercenaires de Wagner sont critiqués pour les crimes les plus graves contre l'humanité.

Les observateurs internationaux partent du principe que les structures de Wagner mises en place par Prigojine sont toujours actives en Afrique, soutenant les ambitions expansionnistes de la Russie. Après sa mort, le Kremlin a rapidement fait savoir qu'il continuerait à lutter pour les intérêts de la Russie sur le continent africain.

Le mystère de sa mort persiste

Il n'y a pas qu'à Saint-Pétersbourg, la ville natale de Prigojine, que le culte de l'entrepreneur est vivant – même si son empire d'entreprises, avec à sa tête l'entreprise Konkord, a été démantelé. A Moscou, les gens déposent des fleurs à proximité du Kremlin, dans un lieu de commémoration improvisé. Des monuments à la mémoire de la troupe Wagner ont également été érigés à d'autres endroits.

Une vendeuse de fleurs est assise à l'entrée du cimetière de Porokhovskoïe. Elle se réjouit de la bonne marche des affaires depuis l'enterrement du chef de Wagner. Des flèches indiquent le chemin jusqu'à la tombe, située à quelques centaines de mètres. Des hommes en tenue de motard, des durs en camouflage ou simplement des couples arrivent avec des œillets rouges. Certains expliquent qu'ils vénèrent Prigojine parce qu'il s'est battu en vrai patriote pour une Russie forte.

En cette journée ensoleillée, des ouvriers posent de nobles dalles sur le terrain peu praticable afin que les piétons puissent accéder plus facilement à la tombe. Il y a là un drapeau tricolore russe, un drapeau de la troupe Wagner et des couronnes de fleurs. Un homme âgé à vélo raconte qu'il se rend souvent sur la tombe. Il déplore que depuis l'accident d'avion du 23 août, les autorités n'aient rien expliqué sur les circonstances de la mort de Prigojine.

«Il y a encore tellement de questions», dit l'homme de 63 ans. Comme beaucoup en Russie, il pense que le crash de l'avion était un acte de vengeance de l'appareil du pouvoir, en réaction à la révolte que Prigojine avait lancé contre le commandement militaire corrompu de Moscou.

De nombreux Russes pensent que Prigojine est encore en vie et qu'il continue à être actif en Afrique ou ailleurs. «Je ne le crois pas, il ne pourrait pas être tranquillement assis là, quelque part à l'étranger, sans intervenir – il s'occuperait de son pays», estime l'homme.

Refus de mener une enquête internationale

Le président russe lui-même a suggéré que les dirigeants de Wagner à bord de l'avion avaient manipulé de manière inappropriée une grenade qui aurait ensuite explosé. Mais l'idée que la défense antiaérienne russe pourrait avoir délibérément abattu l'avion est également répandue. Lors de la marche de Prigojine sur Moscou il y a un an, ses troupes ont abattu un avion et six hélicoptères, tuant au moins quinze militaires russes.

La statue de Prigojine. Image: www.imago-images.de

La Russie a refusé de mener une enquête internationale sur le crash de l'avion privé de Prigojine dans la région russe de Tver, qui a également coûté la vie à neuf autres occupants. Vladimir Poutine a ensuite fait intégrer des milliers de mercenaires de Wagner, qui ont combattu pendant des mois en Ukraine, dans les forces armées régulières et d'autres troupes.

L'organisation qui a succédé au groupe Wagner, l'Africa Corps, a été délibérément nommée d'après le modèle allemand de la Seconde Guerre mondiale et est placée sous le commandement direct du ministère de la Défense.

Et comme s'il donnait raison à Prigojine à titre posthume, le président a récemment remplacé le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et fait arrêter plusieurs représentants du commandement militaire pour corruption et abus de pouvoir. Mais un autre héritage continue de peser sur la Russie.

Risque d'augmentation de la violence

Avec l'autorisation du chef du Kremlin, Evgueni Prigojine avait recruté des dizaines de milliers de combattants dans des camps pénitentiaires, leur donnant la possibilité d'acheter leur rédemption en s'engageant dans la guerre en Ukraine. Les grands criminels condamnés, dont de nombreux meurtriers, retrouvaient la liberté au bout de six mois – s'ils survivaient.

Poutine a gracié des dizaines de milliers d'entre eux. Depuis, la société est régulièrement secouée par les crimes de ces revenants de la guerre. Souvent, ils attaquent leurs femmes, leurs mères, leurs sœurs ou même des personnes qui ne sont pas de leur famille.

En avril, des agents de la région de Leningrad ont arrêté un mercenaire Wagner de 42 ans qui avait tué et démembré sa petite amie après une dispute. L'armée de Wagner avait recruté le meurtrier, condamné à douze ans de prison, dans un camp pénal.

Prigojine avait toujours minimisé le risque d'une augmentation des crimes commis par les criminels libérés après leur engagement dans la guerre. Les experts de l'organisation nasiliu.net – «Non à la violence» – craignent toutefois que la violence domestique ne cesse d'augmenter, surtout lorsque les hommes souffrant de troubles de stress post-traumatique retourneront à leur ancienne vie.

Dans leur livre Nasch Business Smert (en français: «Notre business, c'est la mort») sur Prigojine et sa troupe Wagner, les journalistes russes Ilia Barabanov et Denis Korotkov retracent, sur la base de documents et de témoignages de mercenaires, les agissements de cette armée privée, elle-même également marquée par la corruption. Plus de 20 000 combattants de Wagner seraient tombés rien qu'en Ukraine.

Prigojine était un aventurier, un meurtrier, un insurgé qui, en tant que chef d'une opposition patriotique, a fini par effrayer Poutine – et a donc été éliminé, peut-on lire dans le livre. Les auteurs en concluent que la vie de Prigojine est tout à fait exemplaire des «mécanismes d'un Etat mafieux» sous Vladimir Poutine.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci