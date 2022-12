Poutine, verre à la main, explique pourquoi il bombarde l'Ukraine

Le président russe a défendu sa stratégie en Ukraine lors d'une prise de parole pour le moins surprenante.

La Russie a une nouvelle stratégie en Ukraine. Alors que la situation sur le terrain ne bouge presque plus, Moscou a commencé à bombarder de manière systématique l'infrastructure énergétique ukrainienne.

Au moment où l'Ukraine bascule dans des températures hivernales (on a frôlé le -10°C cette semaine dans la capitale), de plus en plus d'habitants sont privés d'électricité, de lumière et de chauffage. Pour cette raison, les alliés de Kiev n'hésitent pas à qualifier cette tactique de «crime de guerre».

Vladimir Poutine en pense autrement. Jeudi, lors d'une courte prise de parole en marge d'une cérémonie au Kremlin, le président russe en a profité pour expliquer son point de vue... dans une posture quelque peu inhabituelle: en titubant, un verre de champagne à la main.

La scène en vidéo 👇 Vidéo: twitter

Vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo? On a ressorti les meilleures punchlines du locataire du Kremlin.

«Il y a beaucoup de bruit en ce moment à propos de nos frappes contre l'infrastructure énergétique du pays voisin» A noter qu'il ne dit jamais «Ukraine»

«Oui, nous le faisons, mais qui a commencé? Qui a frappé le pont de Crimée?»

«Qui ne fournit pas d'eau à Donetsk? Ne pas fournir d'eau à une ville d'un million d'habitants est un acte de génocide»

«Personne n'en a parlé nulle part»

«Alors que quand nous faisons un mouvement, l'univers entier s'emballe»

(guf)