De nombreux habitants de la région russe de Koursk sont toujours sans nouvelles de leurs proches. Image: montage watson

Mystère sur le sort de 330 Russes deux ans après un assaut ukrainien

Ils ont scruté des vidéos à la recherche de signes de vie et établi leurs propres listes de disparus. Une enquête montre pourquoi des familles russes ont le sentiment d’avoir été abandonnées par les autorités après l’incursion ukrainienne dans la région de Koursk.

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Plus de deux ans après l’incursion surprise de l’armée ukrainienne dans la région frontalière russe de Koursk, le sort d’au moins 330 habitants reste inconnu. Ce chiffre a été communiqué en juillet par le gouverneur de la région, Alexandre Khinchteïn. Un mois plus tard, le ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que le nombre réel de disparus pourrait être encore plus élevé.

Une enquête du service russe de la BBC montre aujourd’hui comment, pendant des mois, les proches ont dû chercher eux-mêmes leurs parents, leurs conjoints et leurs amis, sans guère de soutien. Ils reprochent aux autorités d’avoir dans un premier temps minimisé le danger, de ne pas avoir évacué les habitants à temps et d’avoir ensuite mal organisé les recherches.

La mère de Lioubov faisait confiance à la télévision d’Etat

Parmi les personnes concernées figure une femme que la BBC désigne uniquement sous le prénom de Lioubov. Elle aurait parlé pour la dernière fois à sa mère le 7 août 2024, au lendemain du franchissement de la frontière de la région de Koursk par des soldats ukrainiens. Lioubov voulait la convaincre de quitter son village de Darino, dans le district de Soudja. Mais sa mère serait restée sur place.

Image: watson

Lioubov tient également la télévision publique russe pour responsable. Celle-ci aurait donné l’impression que la situation était sous contrôle et que tout serait terminé en quelques jours. Selon les estimations des autorités russes, environ 2000 personnes sont restées dans les localités qui sont ensuite passées sous contrôle ukrainien.

Avec son attaque du 6 août 2024, l’Ukraine avait pour la première fois occupé des territoires importants à l’intérieur des frontières internationalement reconnues de la Russie. Kiev cherchait notamment à contraindre Moscou à retirer des troupes d’autres secteurs du front. D’intenses combats ont fait rage pendant des mois dans la région, tandis que les réseaux de téléphonie mobile et internet ont été coupés en de nombreux endroits. Au printemps 2025, les forces russes ont repris la majeure partie du territoire.

Des erreurs dans la liste des disparus russes

Pendant les combats, les proches ont commencé à établir eux-mêmes des listes. Ils ont analysé des vidéos de soldats ukrainiens et des reportages de journalistes, recueilli les noms de survivants et consigné les endroits où des morts avaient été aperçus ou enterrés. Selon la BBC, une liste tenue par des particuliers a compté jusqu’à environ 1000 noms.

Les chiffres officiels sont contradictoires: au début de 2025, la commissaire russe aux droits de l’homme, Tatiana Moskalkova, a publié une liste de 517 habitants portés disparus. Le média public britannique évoque le cas de proches qui y ont toutefois retrouvé les noms de personnes qui avaient déjà été évacuées ou tuées. Dans certains cas, la liste mentionnait des personnes qui recherchaient elles-mêmes des membres de leur famille.

En août 2025, Alexandre Khinchteïn a finalement fait état de 590 disparus. Le sort de 300 d’entre eux avait entre-temps été établi, tandis qu’aucune information fiable n’était disponible concernant 290 personnes. Depuis, le chiffre officiel est remonté à 330. Ces données ne permettent toujours pas de dresser un tableau cohérent et fiable de la situation.

Sa mère était restée des mois à la morgue

Après la reprise de Darino, Lioubov a appris par une survivante que sa mère était morte des suites d’une blessure à la tête. Les circonstances dans lesquelles elle avait été blessée sont restées inconnues. Les corps d’autres habitants du village avaient été emportés, mais celui de la mère de Lioubov demeurait introuvable.

Ce n’est qu’en octobre 2025, lors d’une visite à la morgue de Koursk, que Lioubov s’est enquise précisément d’une femme non identifiée originaire de Darino. Sa démarche a abouti: elle a finalement identifié sa mère grâce à des photographies. Le corps avait en réalité déjà été retrouvé en avril, avant de rester plusieurs mois à la morgue sans être identifié. Selon Lioubov, un échantillon d’ADN qu’elle avait fourni en janvier avait été perdu.

Des bénévoles ont raconté à la BBC avoir récupéré des corps dans les rues et les champs et avoir payé eux-mêmes les sacs mortuaires et le carburant nécessaire. Le Comité international de la Croix-Rouge indique avoir accompagné au total 104 civils de la région de Koursk lors de deux opérations de rapatriement vers la Russie.

Le gouverneur de la région de Koursk, la commissaire russe aux droits de l’homme et la Croix-Rouge russe n’ont jusqu’ici pas réagi. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que tous les civils qu’elles avaient évacués de la région avaient été remis à la Russie. Le sort des autres personnes portées disparues reste inconnu. (trad. hun)