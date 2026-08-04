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L'Ukraine s'indigne d'une chasse à l'homme par un drone russe

L&#039;homme pourchassé par le drone, et la détonation de l&#039;engin.
L'homme pourchassé par le drone, et la détonation de l'engin.Image: X

Zelensky veut que le monde voie ça

Le président ukrainien a diffusé une vidéo montrant un drone en train de poursuivre un civil avant d'exploser. Pour Zelensky, il s'agit d'un exemple d'un «safari humain» mené par les Russes à Kherson.
04.08.2026, 22:0604.08.2026, 22:06

Les autorités ukrainiennes se sont indignées mardi d'une vidéo diffusée par la police montrant un civil poursuivi par un drone à Kherson, dans le sud du pays, en dénonçant une «stratégie russe délibérée».

Sur ces images, qui n'ont pas été authentifiées par l'AFP, un homme en vêtements sombres court autour d'un véhicule de transport de marchandises en pleine rue pour tenter d'échapper à un drone piloté à distance, qui le suit lentement avant de faire détonner sa charge explosive.

La vidéo en question - attention, ces images peuvent choquer 👇

Vidéo: twitter

Le gouverneur régional, Oleksandre Prokoudine, a ensuite publié une vidéo montrant cet homme, présenté comme Iouri, vendeur de légumes, se trouvant sur un lit d'hôpital. Selon lui, il a survécu «par miracle» avec des blessures par éclats et une commotion cérébrale.

«On venait tout juste de commencer à étaler les légumes. Ma femme était là aussi. On a entendu un bourdonnement», a raconté cet homme, qui explique avoir ensuite voulu montrer à l'opérateur du drone qu'il ne transportait que des légumes et non du matériel militaire. Il ajoute:

«Je me suis mis à courir, je me suis écrasé contre le véhicule. Je me suis retrouvé dans la trajectoire du drone, il a percuté, et je suis simplement tombé»
Iouri

Zelensky s'insurge

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les soldats russes de «prendre plaisir à tuer et à maltraiter des civils» et appelé les soutiens de l'Ukraine à accentuer la pression sur Moscou.

«Chaque jour, les habitants de Kherson sont confrontés à ces safaris russes»
Volodymyr Zelensky

«Les Russes ont même reconnu leur crime, sans manifester le moindre remords et en se vantant ouvertement d'avoir fait subir des tourments à des personnes», a ajouté le président ukrainien dans une publication sur X. «Le monde doit voir ça. Il doit prendre connaissance de toutes les preuves qui montrent que la Russie a perdu la raison et que ses soldats prennent plaisir à tuer et à maltraiter des civils», a-t-il encore écrit.

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Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a dénoncé un «crime de guerre barbare commis par la Russie» et assuré que «des milliers de crimes similaires ne sont jamais portés à la connaissance du public».

«Il s'agit d'une stratégie russe délibérée et systémique. Ils savent exactement ce qu'ils font»
Andriï Sybiga

La ville de Kherson, qui comptait environ 280 000 habitants avant la guerre, avait été sous contrôle russe de mars à novembre 2022. Les forces russes, désormais de l'autre côté du fleuve Dniepr, qui coule le long de la cité, la frappent régulièrement, notamment avec des drones.

Pourquoi la guerre en Ukraine pourrait changer ces «100 prochains jours»

Plus de quatre ans après le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les frappes se sont intensifiées des deux côtés du front, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

Les autorités russes accusent également régulièrement l'armée ukrainienne de cibler des civils à dessein avec des drones, notamment dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. (afp)

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La Russie a déporté et déplacé de force des milliers d'enfants depuis les territoires occupés d'Ukraine. Les autorités ukrainiennes évoquent plus de 19 500 cas. Le nombre réel d'enfants non recensés est probablement bien plus élevé. Seuls environ 1366 d'entre eux ont été ramenés sur le territoire ukrainien contrôlé par Kiev.
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