Attaque contre des satellites américains? Les Etats-Unis menacent la Russie

La Russie a menacé d'attaquer les satellites commerciaux américains. Image: sda

Le Kremlin a déclaré que les satellites américains qui collectent des données pour l'Ukraine sont des «cibles légitimes». Les Etats-Unis menacent la Russie de mesures de rétorsion.

Après les menaces de la Russie d'abattre des satellites américains, les Etats-Unis ont mis en garde contre les conséquences de telles attaques. «Je veux juste dire qu'il y aura une réponse à toute attaque contre les infrastructures américaines, et une réponse proportionnelle à la menace qui pèse sur nos infrastructures», a déclaré jeudi le directeur de la communication du Conseil national de sécurité, John Kirby.

«Nous supportons toujours l'Ukraine», a affirmé John Kirby. Image: sda

La Russie avait auparavant menacé d'attaquer les satellites commerciaux américains s'ils continuaient à être utilisés pour transmettre des données à Kiev dans le cadre de la guerre en Ukraine.

Konstantin Vorontsov, représentant du ministère russe des Affaires étrangères auprès des Nations Unies, avait déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi, selon l'agence de presse russe Tass, que l'utilisation par les Etats-Unis de satellites civils pour des conflits militaires était une tendance dangereuse.

«L'infrastructure quasi-civile peut donc devenir la cible légitime de riposte» Konstantin Vorontsov

L'Occident met en danger l'espace civil, mais aussi de nombreux projets sociaux et économiques sur Terre, a-t-il ajouté.

Le rôle des images satellites dans la guerre

Kirby a répondu que la guerre menée par le président russe Vladimir Poutine en Ukraine était dangereuse et provocatrice. «Nous supportons toujours l'Ukraine - et cette approche ne changera pas. Les Etats-Unis continueront à utiliser tous les moyens pour exposer la Russie, la dissuader et lui demander des comptes», a-t-il poursuivi.

Dans la guerre russe contre l'Ukraine, les images satellites jouent un rôle important en matière de renseignement. Un certain nombre de pays occidentaux mettent des données à la disposition de Kiev pour sa défense. Le réseau de satellites russe étant moins dense, l'Ukraine a, à ce niveau, une longueur d'avance en matière d'information.

La Russie est tout à fait en mesure de frapper des satellites dans l'espace. En novembre dernier, elle avait abattu un de ses propres satellites abandonnés à l'aide d'une arme laser, suscitant l'indignation internationale.

