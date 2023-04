Un panneau indiquant de propagande dans les rues de Lougansk. Image: AP

La stratégie «brutale» de Poutine pour russifier les Ukrainiens

Dans les régions occupées en Ukraine, Moscou applique une stratégie délibérée de russification de la population locale. Les pratiques utilisées sont «brutales» et constituent de «graves violations» des droits humains, explique un rapport. En voici les principales.

Plus de «International»

Les habitants de Kherson ont été avertis: ceux qui n'auront pas accepté un passeport russe d'ici le 1er juin 2023 seront «déportés», et leurs biens seront saisis. C'est ce qu'affirme lundi le ministère britannique de la Défense dans son rapport quotidien. Ce faisant, Moscou cherche à «accélérer l'intégration des régions occupées dans la bureaucratie étatique, dans le but de présenter l'invasion comme un succès».

Dans ce contexte, les passeports sont utilisés comme un outil de «russification», poursuit le ministère. Ce n'est pas le seul. Deux jours plus tôt, le groupe de réflexion américain «Institute for the Study of War» (ISW) rapportait que les autorités d'occupations continuaient d'«opprimer» les catholiques vivant dans les régions contrôlées par Moscou. Eglises fouillées, prêtres emprisonnés, car accusés de cacher des armes ou de collaborer avec les résistants: ces exactions cachent la volonté de «réduire la concurrence des autres confessions vis-à-vis de l'Eglise orthodoxe russe, affiliée au Kremlin», souligne l'ISW.

Les exemples de russification sont nombreux dans les territoires ukrainiens passés sous le contrôle de l'armée du Kremlin. Avant que la ville de Kherson soit libérée, les occupants y avaient introduit leur monnaie, leurs médias et leurs services internet. A Marioupol, les panneaux routiers ont été substitués, et sont désormais en russe.

Dureté et violence contre les civils

Il s'agit donc d'une stratégie délibérée, qui constitue «la plus grande menace à long terme pour la stabilité de l'Ukraine». C'est l'avertissement lancé par le think tank basé à Washington «Middle East Institute» (MEI) dans un récent rapport sur le sujet.

Comme le ministère britannique de la Défense le remarque également, ce n'est pas une nouveauté: Moscou se sert de cette stratégie depuis 2014, en Crimée et dans les régions du Donbass contrôlées par les rebelles pro-russes. Depuis le début de l'invasion en février 2022, les choses ont pourtant changé, affirme le MEI.

Un mariage célébré dans la ville occupée de Berdiansk, où les cérémonies se déroulent conformément aux lois de la Fédération de Russie. Image: EPA

En 2014, la Russie a appliqué une approche «subtile». Le Kremlin a essayé de déstabiliser le régions ciblées de l'intérieur. En exploitant la corruption endémique gangrenant le pouvoir ukrainien et la confusion provoquée par les protestations de l'Euromaïdan, Moscou a réussi à éviter les affrontements directs avec les forces de Kiev. Poutine s'est appuyé sur les séparatistes et a ainsi pu maintenir un certain niveau de «déni plausible». Maintenant, c'est différent:

«En 2022, l'approche de l'occupation a été axée sur les gains militaires et s'est révélée beaucoup plus brutale dans son exécution» Middle East Institute

Les pratiques appliquées dans les régions occupées

Moscou contrôle actuellement un peu plus de 16% du territoire ukrainien, soit 100 490 km2, ce qui correspond à plus de deux fois la taille de la Suisse. Le 30 septembre 2022, quatre territoires ont été annexés à la Fédération de Russie, même si l'armée russe ne les contrôlait pas dans leur intégralité: les régions de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijia.

En rouge, les quatre régions que la Russie a annexées le 30 septembre 2022. Image: datawrapper

Dans tous ces territoires, la stratégie de russification a été caractérisée par «des niveaux extrêmes de dureté et de violence à l'égard de la population locale», poursuit le MEI. Les principales pratiques que le centre de réflexion a répertoriées sont les suivantes:

Le déplacement forcé de civils ukrainiens, y compris de ceux qui fuient les hostilités, vers des zones russes ou contrôlées par la Russie. L'utilisation de camps de filtration comme outil de contrôle et de surveillance obligatoires: les données biométriques des civils y sont collectées, des fouilles corporelles sont effectuées, leurs effets personnels et leurs téléphones sont vérifiés. Des pratiques de torture auraient également eu lieu. enlèvement d'enfants ukrainiens, envoyés en Russie pour qu'ils soient adoptés par des Russes. L', envoyés en Russie pour qu'ils soient adoptés par des Russes. Une enquête de l'Union européenne de radio-télévision (EBU) fait état de centaines de cas, Kiev parle de 14 000 enlèvements. L'adoption forcée de la citoyenneté russe par les Ukrainiens vivant dans les territoires occupés, comme évoqué en début d'article. Cela permet en outre d'enrôler et mobiliser les hommes pour qu'ils se battent du côté de l'occupant. La mise en place d'une éducation propagandiste russe dans les écoles, visant à effacer l'identité ukrainienne et à militariser les enfants dès leur plus jeune âge. Les enseignants qui ne collaborent pas sont parfois remplacés par des enseignants venant de Russie. La réinstallation de familles russes dans des maisons ukrainiennes vidées. Des logements sont notamment offerts aux familles du personnel russe transféré dans la centrale nucléaire de Zaporijia, ou des troupes d'occupation à Marioupol. La militarisation rapide des territoires occupés. La construction d'une nouvelle installation de l'armée russe à Marioupol en est un exemple.

Militarisation de la vie de tous les jours: un soldats russe à Kherson. Image: EPA

Entraver la libération

Ces pratiques mettent en lumière la tentative russe de colonisation de l'Ukraine, commente le MEI. La russification poursuit l'objectif suivant: «Modifier les régions ukrainiennes et la population locale pour qu'elles ressemblent davantage à la Russie». Et d'ajouter:

«Toutes ces pratiques constituent une liste sérieuse de violations des lois internationales, équivalant à des crimes de guerre et à des crimes potentiels contre l'humanité» Middle East Institute

Plus concrètement, la russification des régions occupées risque de compliquer la tâche des forces ukrainiennes en vue de leur éventuelle libération. Le MEI détaille: «Les déportations forcées, les enrôlements illégaux dans l'armée russe et les nombreuses autres violations commises à l'encontre de la population locale» rendent impossible la formation de tout mouvement clandestin de résistance, qui peut contribuer de manière significative à la libération d'une zone urbaine occupée.

Et même si l'Ukraine parvient à libérer tous ces territoires, leur réintégration et leur reconstruction prendront des années. La transition s'annonce également tendue, le danger de conflit interne réel. Pour toutes ces raisons, estime le MEI, l'occupation russe devrait constituer la première priorité des alliés occidentaux de Kiev sur le long terme.