La Serbie est considérée comme un allié pour Poutine. Image: Darko Vojinovic/dpa

Cet allié de Poutine est en train de lui tourner le dos

La Serbie est jusqu'à présent considérée comme un allié de la Russie. Mais des rapports suggèrent que les relations avec le président Vladimir Poutine se détériorent de plus en plus.

Nilofar Eschborn

Jusqu'à présent, la Serbie a toujours été considérée comme un allié du Kremlin: les médias d'Etat russes peuvent y diffuser librement leur propagande — en conséquence, la majorité des Serbes soutient la guerre en Ukraine.

Mais de récents rapports ont fait naître des doutes sur le fait que la Serbie continue à soutenir Vladimir Poutine. Selon le média Euractiv, qui se réfère au portail d'information russe mash.ru, la Serbie aurait livré des armes à l'Ukraine. Des missiles de 122 mm du fabricant d'armes Krušik auraient été transportés en Ukraine via des pays tiers comme la Turquie.

Le gouvernement serbe a nié ces informations. «La Serbie produit et vend des munitions. Quand on produit des munitions, elles finissent toujours dans une zone de guerre», a déclaré le président serbe Aleksandar Vučić, cité par Euractiv. Ces déclarations laissent au moins entendre que des munitions serbes pourraient effectivement être utilisées en Ukraine.

De soutien à adversaire

Un autre élément renforce désormais l'hypothèse selon laquelle la Serbie passe de plus en plus du statut de soutien à celui d'adversaire de Poutine. Apparemment, l'Etat des Balkans occidentaux n'exclut plus d'appliquer certaines sanctions contre la Russie. C'est ce qui ressort d'un article du média Merkur.de, qui se réfère à l'agence de presse russe Tass:

«Je ne promets pas que nous ne le ferons pas» Aleksandar Vučić, en faisant référence à d'éventuelles sanctions contre la Russie

Jusqu'à présent, la Serbie s'opposait à la politique de sanctions de l'UE contre la Russie. Les deux pays entretiennent de toute façon des relations amicales: la Serbie reçoit du gaz bon marché de la Russie — en contrepartie, Moscou, en tant que puissance de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, empêche que le Kosovo, qui appartenait auparavant à la Serbie, obtienne une pleine reconnaissance internationale.

La Serbie revendique ce pays voisin du sud, aujourd'hui presque exclusivement habité par des Albanais.

S'il s'avérait que la Serbie fournit bien des armes ou des munitions à l'Ukraine, cela ébranlerait les relations de Belgrade avec la Russie. Dès l'annonce de la livraison présumée de missiles, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que la Russie était «profondément préoccupée» par ces informations.

Le pays des Balkans négocie depuis 2014 son adhésion à l'UE. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les partenaires occidentaux demandent à Belgrade d'annoncer la couleur. «Des relations étroites avec le régime de Poutine ne sont plus compatibles avec la construction d'un avenir commun avec l'UE», avertissait le représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, quelques mois après le début de la guerre.