en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Russie

Cette fillette russe a embarrassé Poutine devant les caméras

Poutine/4novembre/Kira/Place rouge/télé

Cette fillette russe a embarrassé Poutine

La vérité sort de la bouche des enfants? La preuve en images, avec cette fillette qui a posé une question pour le moins gênante au président russe, face à des caméras.
08.11.2025, 12:2908.11.2025, 13:02

C'est une scène aussi rare que gênante. Qui a de toute évidence été diffusée sur l'une des grandes chaînes de télévision officielles russes, «Russie 24», puis dénichée par nos confrères du Parisien. Sur la place Rouge de Moscou, face aux caméras et du haut de ses 11 ans, une fillette a interpellé Vladimir Poutine — en pleine sortie officielle.

Contexte: nous sommes le 4 novembre de cette année, c'est l'annuel «jour de l'Unité nationale» ou «jour de l'Unité du Peuple» en Russie. Une célébration qui trouve ses origines au temps de l'Empire, abolie par les révolutionnaires après 1917, puis remise au goût du jour en 2005 par le Kremlin.

Je me suis approché de la frontière russe et j'ai eu des problèmes

La courte vidéo, publiée sur le réseau social X (sans contexte) par une artiste ukraino-américaine, puis relayée par Le Parisien*, montre un échange de quelques secondes entre le président russe et l'enfant.

«Ils ne le soignent pas»

Poutine commence par demander à la petite Kira «ce qu'elle a reçu», probablement à l'occasion d'une cérémonie officielle. Elle énumère: «Un cheburashka (personnage de fiction russe en peluche, ndlr), des cahiers, et un thermos du Comité des Familles des Défenseurs de la Patrie.»

Puis, le chef du Kremlin interroge l'enfant quant à ce que lui, il pourrait lui offrir. La petite rétorque:

Puis, le maître du Kremlin demande à la fillette ce qu'elle voudrait que lui, il lui offre. Kira n'a pas froid aux yeux, elle rétorque, face aux journalistes et entourée d'officiels en tout genre:

«Mon oncle est au front. Il a été blessé à la main. Il était à l’hôpital, mais ils ne le soignent pas du tout. Maintenant, ils le renvoient en mission. Moi j'aimerais qu'on le transfère dans un bon hôpital en Russie»

Le président lui répond: «On va le retrouver, d'accord?» Puis prends la fillette dans ses bras. Kira précise alors le nom de son oncle. Poutine poursuit: «Nous nous en occuperons absolument. Merci de continuer à te souvenir [de lui].»

La vidéo a été relayée par nombre de médias européens, de la Croatie à la France en passant par les titres ukrainiens.

dg

*La vidéo n'a pas été (ré)authentifiée par la rédaction, qui se fie aux vérifications des confrères.

Thèmes
Hyrule Warriors Age Of Imprisonment – Launch Trailer – Nintendo Switch 2
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède
2
Cet athlète «suisse» gagne plus que Federer, Xhaka et Josi réunis
3
Pas de trains ce week-end sur ce tronçon romand
Shein échappe — pour l'heure — à une suspension en France
La plateforme asiatique Shein échappe pour l'heure à une suspension en France, où elle ne vend plus «aucun produit illicite» en ligne mais reste «sous surveillance rapprochée des services de l'Etat», a annoncé le gouvernement.
«Les procédures judiciaires à l'encontre de Shein continuent», a précisé vendredi dans un communiqué le gouvernement français, qui engagera «dans les prochains jours de nouvelles procédures» à l'encontre d'autres plateformes où a été constatée «la vente de produits illicites».
L’article