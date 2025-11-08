Cette fillette russe a embarrassé Poutine

La vérité sort de la bouche des enfants? La preuve en images, avec cette fillette qui a posé une question pour le moins gênante au président russe, face à des caméras.

C'est une scène aussi rare que gênante. Qui a de toute évidence été diffusée sur l'une des grandes chaînes de télévision officielles russes, «Russie 24», puis dénichée par nos confrères du Parisien. Sur la place Rouge de Moscou, face aux caméras et du haut de ses 11 ans, une fillette a interpellé Vladimir Poutine — en pleine sortie officielle.

Contexte: nous sommes le 4 novembre de cette année, c'est l'annuel «jour de l'Unité nationale» ou «jour de l'Unité du Peuple» en Russie. Une célébration qui trouve ses origines au temps de l'Empire, abolie par les révolutionnaires après 1917, puis remise au goût du jour en 2005 par le Kremlin.

La courte vidéo, publiée sur le réseau social X (sans contexte) par une artiste ukraino-américaine, puis relayée par Le Parisien*, montre un échange de quelques secondes entre le président russe et l'enfant.

«Ils ne le soignent pas»

Poutine commence par demander à la petite Kira «ce qu'elle a reçu», probablement à l'occasion d'une cérémonie officielle. Elle énumère: «Un cheburashka (personnage de fiction russe en peluche, ndlr), des cahiers, et un thermos du Comité des Familles des Défenseurs de la Patrie.»

Puis, le chef du Kremlin interroge l'enfant quant à ce que lui, il pourrait lui offrir. La petite rétorque:

«Mon oncle est au front. Il a été blessé à la main. Il était à l’hôpital, mais ils ne le soignent pas du tout. Maintenant, ils le renvoient en mission. Moi j'aimerais qu'on le transfère dans un bon hôpital en Russie»

Le président lui répond: «On va le retrouver, d'accord?» Puis prends la fillette dans ses bras. Kira précise alors le nom de son oncle. Poutine poursuit: «Nous nous en occuperons absolument. Merci de continuer à te souvenir [de lui].»

La vidéo a été relayée par nombre de médias européens, de la Croatie à la France en passant par les titres ukrainiens.

*La vidéo n'a pas été (ré)authentifiée par la rédaction, qui se fie aux vérifications des confrères.