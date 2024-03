Attentat à Moscou: Daesh revendique l'attaque

La traduction de la publication sur X:

«L'Ukraine n'a certainement rien à voir avec les tirs/explosions à l'hôtel de ville de Crocus (région de Moscou, Russie). Cela n'a aucun sens ...L'Ukraine se bat contre l'armée russe depuis plus de deux ans. Et tout dans cette guerre ne se décidera que sur le champ de bataille. Uniquement par la quantité d'armes et les décisions militaires qualitatives. Les attaques terroristes ne résolvent aucun problème ...L'Ukraine n'a jamais eu recours à des méthodes terroristes. C'est toujours inutile. Contrairement, d'ailleurs, à la Russie elle-même, qui recourt à des attaques terroristes dans la guerre actuelle contre l'Ukraine...Et troisièmement, bien avant les événements de #Crocus_City_Hall, nous avions entendu des avertissements publics de la part des ambassades étrangères stationnées à #Moscou sur la possibilité de tels débordements sanglants.En conclusion: il ne fait aucun doute que les événements survenus dans la banlieue de Moscou contribueront à une forte augmentation de la propagande militaire, à une militarisation accélérée, à une mobilisation élargie et, en fin de compte, à l'intensification de la guerre. Et aussi à justifier des frappes génocidaires manifestes contre la population civile d'Ukraine?».