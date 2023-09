Si vous vous retrouvez tout à coup en photo avec les «agents secrets» les plus célèbres de Grande-Bretagne, c'est que vous avez accompli quelque chose de grand, non? capture d'écran: x

Comment un propagandiste de Poutine s'est fait piéger

Un Britannique diffusant de la propagande russe depuis les territoires occupés s'est filmé au mauvais endroit au mauvais moment. Les trolls de Twitter et Telegram ne demandaient pas mieux.

Il était une fois un homme qui se faisait appeler Johnny Miller et se présentait comme un «journaliste» sérieux. En réalité, ce Britannique est un propagandiste de Poutine qui minimise les crimes de guerre et dénigre l'Ukraine et l'Occident sur la plateforme X, entre autres.

Il décrit la propagandiste allemande de Poutine, Alina Lipp, comme une «amie chère». Comme elle, il ne couvre que les régions d'Ukraine occupées par les Russes. capture d'écran: x

Johnny travaille pour la télévision nationale iranienne à l'étranger Press-TV, interdite en Europe. Comme on le sait, le régime des mollahs est un partenaire important pour Poutine. Il fournit notamment aux Russes le drone kamikaze Shahed, utilisé pour terroriser la population civile ukrainienne. Et il laisse la propagande russe se propager sans filtre.

L'attaque ukrainienne

Puis Johnny s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment: dans la péninsule ukrainienne de Crimée occupée par les Russes, dans la ville de Sébastopol. Et ce, le jour même où l'Ukraine a mené une attaque de missiles dévastatrice contre le commandement de la flotte russe en mer Noire. Des dizaines d'officiers de haut rang ont été tués lors de ce bombardement ciblé.

Dans une vidéo publiée sur X, on peut voir Johnny, debout sur le port de Sébastopol, commenter en temps réel les événements dramatiques.

L'attaque des trolls

Le collectif Internet Nafo se considère comme une alliance de défense pro-ukrainienne sur Internet. Les volontaires se sont fait un nom avec des attaques de trolls insolentes et sont devenus la terreur des Occidentaux sympathisants de Poutine. Et bien sûr, pour les «fellas», comme on appelle les membres de la Nafo, l'occasion était rêvée...

Les membres de ce collectif ont inondé les réseaux de publications ironiques accusant Johnny d'être, en vérité, un agent double au service de l'Ukraine.

Grâce à sa vidéo, il aurait «aidé l'armée ukrainienne» à coordonner l'attaque contre le quartier général de la marine russe à Sébastopol.

Les fellas ont donc remercié Johnny, pour se moquer de lui.

«Il n'y a pas d'ex-Britanniques. Et Johnny est un parfait exemple de quelqu'un qui a longtemps travaillé sous couverture dans les territoires occupés d'Ukraine.



Aujourd'hui, Johnny a aidé à diriger le Storm Shadow [missile] britannique vers la Crimée pour détruire le quartier général de l'occupant!



Merci Johnny, l'Ukraine n'oubliera jamais ton exploit».



D'autres membres de la Nafo ont été encore plus explicites: On aurait supposé à tort que Johnny était un propagandiste de Poutine (vatnik). Dans ses vidéos, on a plutôt l'impression qu'il a aidé l'Ukraine. Image: x

Un autre membre de la Nafo a commenté en disant prier pour que les services secrets russes (FSB) ne trouvent pas Johnny. Il redoutait aussi qu'ils lui retirent son passeport et la possibilité de rentrer chez lui, où l'attendait «un accueil de héros».

Et puis il y avait d'autres posts encore, qui faisaient un clin d'œil à la très bonne formation de Johnny dans les services secrets britanniques (MI6) ou américains (CIA). Une allusion aux soupçons déjà exprimés à plusieurs reprises par les propagandistes de Poutine selon lesquels les services secrets eux-mêmes financeraient le collectif Internet.

Puis, la soi-disant carte du MI6 de Miller est apparue... Un autre post de la Nafo qui se moque du propagandiste de Poutine, Johnny Miller. Screenshot: twitter.com

«Oh regardez ce que j'ai trouvé dans l'ascenseur. Espérons que les Russes ne voient pas ça, ou notre cher Johnny Miller pourrait avoir des problèmes avec eux».

Le naufrage

Après avoir raconté en vidéo ce qu'il avait vu de l'attaque de missiles à Sébastopol et déclenché de très nombreuses réactions avec ses posts, Johnny a apparemment tenté de calmer le jeu. Sans succès.

Puis, le propagandiste de Poutine est devenu remarquablement silencieux. Ses posts sur X et sur Telegram ont disparu et il n'a plus rien publié du tout.

La Nafo, elle, ne s'est pas tue.

«Notre Johnny semble définitivement en difficulté et on dirait bien qu'il a collaboré pour l'un de nos services afin d'aider au ciblage. Il semble que la Russie l'ait poussé à supprimer toute la couverture de l'attaque, à la fois sur Twitter et sur Telegram.» source: x

Des captures d'écran montrent que Johnny n'a plus rien posté depuis l'attaque (au 28 septembre). Screenshot: twitter.com

Et il y a déjà eu des avis mortuaires.

«Il a effacé sa vidéo de l'attaque contre la flotte de la mer Noire à Sébastopol, dans laquelle il montrait également les emplacements des défenses aériennes russes.



Prenons un moment pour le remercier de son noble sacrifice. Il était un élément précieux des services secrets ukrainiens.»

Un autre membre de la Nafo a tweeté:

«Malheureusement, je crains que nous ayons perdu notre agent double le plus efficace. Apparemment, il a oublié que la liberté de la presse dont jouissent les journalistes occidentaux ne s'applique pas dans les territoires occupés par la Russie. Ne t'inquiète pas, Johnny. Nous négocierons (tôt ou tard) un échange de prisonniers.» source: x

En vrai, il est dur d'imaginer que les services secrets russes soient tombés dans le panneau de la Nafo et aient mis Johnny hors d'état de nuire parce qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un agent double ukrainien.

Ce qui est sûr en revanche, c'est que pour les propagandistes de Poutine en Crimée occupée, il pourrait y avoir bientôt du nouveau matériel vidéo. Les partisans ukrainiens ont déjà repéré de nouvelles cibles intéressantes pour des attaques de missiles. Comme par exemple un dépôt de carburant utilisé par l'armée.

Sur Telegram, on peut lire: «Nos agents ont identifié avec succès l'emplacement du camp et du point de ravitaillement de l'ennemi. Il y a six citernes sur le site de la base et des voies ferrées utilisées par l'armée se trouvent à proximité. Pour le camouflage, seuls des camions-citernes civils sont utilisés». Image: capture d'écran: Telegram