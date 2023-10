Evgueni Satanovski intervenait notamment sur la chaîne publique Russia-1. Image: DR

Ce propagandiste poutiniste n'aurait pas dû insulter des responsables du Kremlin

Une figure de la télévision russe a dépassé les bornes. L'homme a ouvertement insulté la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Thomas Wanhoff / t-online

Un habitué des plateaux télé russes, bien connu pour sa propagande pro-gouvernement, est apparemment allé trop loin. Les propos tenus par Evgueni Satanovski lors de sa dernière apparition lui ont coûté son poste de commentateur.

Dans une interview sur Youtube, le scientifique – également spécialiste du Moyen-Orient – a traité la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, «d'antisémite qui boit beaucoup». Plusieurs médias, dont le magazine américain Newsweek ont ébruité l'affaire.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. Image: keystone

L'homme a aussi traité le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, «d'ivrogne désespéré». Lorsqu'il était diplomate en Egypte, il avait «bu comme si c'était la fin du monde», a affirmé Evgueni Satanovski.

Renvoyé de la télévision publique

La chaîne publique Russia-1, sur laquelle Evgueni Satanovski intervenait, a immédiatement réagi en congédiant celui-ci. «Il a été renvoyé», a déclaré Vladimir Soloviev, l'un des présentateurs connus de la chaîne, dans un article publié sur la plateforme X (anciennement Twitter). Il avait invité Evgueni Satanovski à plusieurs reprises dans son émission.

Le présentateur russe a déclaré:

«Les commentaires de Satanovski sont injustes et inadmissibles. Il a insulté deux diplomates respectés et le ministère russe des Affaires étrangères.» Vladimir Soloviev

Vladimir Soloviev a ajouté qu'il avait cessé de communiquer avec le scientifique. Il s'est excusé auprès des dirigeants russes et des deux principaux intéressés pour ce comportement. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas fait de déclaration officielle dans l'immédiat.

Connu pour vanter Poutine

Evgueni Satanovski s'était déjà fait remarquer par le passé pour ses propos cinglants – le plus souvent c'était par contre pour vanter les mérites de Vladimir Poutine. Il y a un an, il avait ainsi qualifié le chef du Kremlin d'«empereur de toute la Russie» et l'avait élevé au même rang que les tsars.

En juin, lorsque Moscou a été tenue pour responsable d'une attaque contre un barrage en Ukraine, il s'est emporté contre l'Occident et les Etats-Unis. Il a menacé de faire disparaître Washington de la surface du globe.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker