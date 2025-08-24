Vladimir Poutine. image: Komsomolskaya Pravda

Poutine déploie du gros matos d'écoutes aux frontières de l’Otan

Une vaste installation d’antennes russes est en construction près de la frontière polonaise. Elle pourrait servir pour des écoutes à des milliers de kilomètres à la ronde.

Thomas Wanhoff / t-online

La Russie continue de développer son infrastructure militaire près de sa frontière avec les pays de l’Otan, dans l’enclave de Kaliningrad. Comme le montrent des images satellites analysées par le portail d’investigation indépendant Tochnyi, une vaste installation, destinée à devenir une station d’écoute, est en cours d’édification, à seulement 25 kilomètres de la frontière polonaise.

Sur les clichés, on distingue un grand terrain situé en forêt et entouré d’un mur. D’après Tochnyi, les premiers travaux auraient commencé en 2023. L’installation semble aujourd’hui quasiment terminée. Vue du ciel, elle présente six anneaux, typiques d’un système appelé Circularly Disposed Antenna Array (CDAA).

Selon le portail Tochnyi, ces photos aériennes révèlent un système d’antennes à Kaliningrad. Image: watson

Ces grands ensembles d’antennes circulaires servent au renseignement radio, et peuvent capter des signaux sur une large gamme de fréquences et à grande distance. La Russie pourrait ainsi intercepter des communications dans des zones de l’Otan, mais aussi maintenir le contact avec ses sous-marins en mer Baltique. La flotte russe de la Baltique est justement stationnée à Kaliningrad.

Le site devrait atteindre jusqu’à 1600 mètres de diamètre. Sur l’anneau extérieur, des poteaux ont été installés pour fixer les antennes.

Des systèmes hérités de la guerre froide

Un CDAA est composé d’un vaste champ d’antennes verticales, disposées en plusieurs anneaux concentriques. Il sert à recevoir des signaux radio et à déterminer leur direction. Ces systèmes ont été utilisés surtout durant la guerre froide à des fins de radiogoniométrie, de surveillance électronique et de communication avec les sous-marins. La Russie en aurait construit 31.

Parmi les exemples de CDAA dans les pays occidentaux figurent ceux de la base aérienne Elmendorf, en Alaska, d’Okinawa, au Japon, ainsi qu'à Bramstedtlund, dans le Schleswig-Holsteinen, en Allemagne, d’un diamètre de 410 mètres. L’Allemagne dispose d’une autre structure d’antennes appelée Wullenweber, située à Gablingen, en Bavière, où se trouve une antenne du BND, le renseignement allemand.

Place stratégique

Avec ce type d'antennes, le diamètre détermine les fréquences et les longueurs d’onde que le système peut capter. Un CDAA peut comporter plusieurs anneaux, chacun dédié à une plage de fréquences allant de quelques mégahertz à 28 MHz. La portée de ces installations peut atteindre 7400 kilomètres.

Kaliningrad occupe une place stratégique particulière. L’enclave russe borde non seulement la Pologne, mais touche au sud ce qu’on appelle le «couloir de Suwałki», une étroite bande de terre entre Kaliningrad et le Bélarus qui relie la Pologne à la Lituanie. Cette zone est souvent qualifiée de talon d’Achille de l’Otan. Si des troupes russes l’occupaient, les états baltes ne seraient plus accessibles par voie terrestre depuis l’Ouest.

La Russie possède déjà plusieurs de ces installations circulaires, notamment en Crimée, un territoire ukrainien qu'elle a annexé en violation du droit international. Selon les analystes de Tochnyi, la nouvelle structure deviendra un nœud majeur du réseau d’écoutes de Vladimir Poutine.

