Comment les espions russes recrutent sur les sites de petites annonces

Des Français ont été approchés par des agents secrets travaillant pour le Kremlin via...un site web dédié aux petites annonces.

Vous trouverez de tout sur le Leboncoin. Des vélos, des meubles...et des espions russes prêts à vous recruter. L'histoire semble tirée par les cheveux, pourtant, ce sont bien les informations qu'un diplomate français a confirmées au journal Le Monde.

Selon la Direction Générale de la Sécurité intérieur française (DGSI), la guerre du renseignement s'est immiscée dans les recoins les plus triviaux de notre quotidien. Des Français, proposant des cours particuliers sur Leboncoin, le site web français dédié aux petites annonces, auraient été approchés par le SVR, le service d'espionnage issu du KGB. On sait que Poutine cherchait à envoyer plus d'hommes sur le terrain en annonçant sa mobilisation partielle, mais est-il également en manque de taupes?

Selon le journal Le Monde, les agents de la surveillance russe font mine de vouloir se perfectionner en français ou en math, et répondent à des annonces laissées par des étudiants sortant de grandes écoles.

Un élève aux demandes pressantes

En 2020, un jeune ingénieur français actif dans le secteur industrio-militaire a été pris dans la toile du Kremlin. Pour arrondir ses fins de mois, il poste une annonce sur Leboncoin:

«Jeune ingénieur donne cours particuliers de mathématiques» L'annonce qui a attiré l'attention du SVR Lemonde

Un agent du SVR lui répond, caché sous l'identité d'un simple consultant d'origine tchèque. Valentin Vladimirovitch Zakharov, de son vrai nom, suit régulièrement le cours personnalisé du jeune ingénieur, et gagne petit à petit sa confiance.

L'agent russe finit par lui proposer d'échanger des documents de recherche scientifique en tech contre de l'argent. Le naïf ingénieur, pensant donner un coup de pouce au cabinet de conseil de son élève, accède aux demandes, qu'il perçoit comme «anodines et légitimes».

Dans l'optique de tester la réceptivité du mouchard en herbes, l'espion continue de quérir les précieuses informations.

Finalement, Valentin et le jeune ingénieur seront interceptés par le contre-espionnage français lors d'une transaction. La véritable identité de l'oreille de Moscou dévoilée, le DGSI finira par l'expulser hors du pays en 2020.

Profil tendre à haut potentiel

Le but derrière cette laborieuse manoeuvre? De «tamponner», comme cela se dit dans le jargon, «des profils tendres mais à haut potentiel». Soit des étudiants ou des jeunes professionnels.

«Ces jeunes sont des investissements à long terme», précise un expert à TF1. Tout comme les services soviétiques, les services russes modernes jugent les futurs cadres à succès, en particulier dans les secteurs de la technologie, de la politique ou de l'économie, comme de vrais atouts potentiels pour Moscou, puisqu'ils auront pignon sur rue dans des entreprises de pointe ou au sein de l'administration française.

Pour l'heure, le contre-espionnage français a comptabilisé une douzaine de tentatives de recrutement via des sites du même acabit que Leboncoin.

Quant aux risques, ils ne sont pas partagés à parts égales. Les Français qui succombent à l'appât des mouchards risquent une lourde peine de prison. Les agents du SVR, de leur côté, bénéficient bien souvent de l'immunité diplomatique.

