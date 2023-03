A partir du printemps 2024, les personnes âgées de 19 ans et plus devraient se présenter au service militaire russe. Image: sda

Le Kremlin renonce à recruter des ados, mais ça cache un stratagème

Le gouvernement russe ne veut apparemment plus envoyer des jeunes hommes de 18 ans à la guerre à l'avenir. Ce changement dissimule une autre volonté.

Nilofar Eschborn

Le Kremlin ne veut apparemment plus enrôler d'adolescents pour mener sa guerre contre l'Ukraine. C'est ce qui ressort d'une mise à jour de l'Institute for the Study of War (ISW). Un projet de loi en ce sens, émanant de la commission de la défense, aurait été soumis lundi à la Douma russe pour examen. Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait déjà proposé en décembre dernier d'adapter l'âge de la conscription.

Le projet prévoit d'augmenter progressivement l'âge minimum pour le service militaire obligatoire de 18 à 21 ans: de 2024 à 2026, l'âge minimum devrait augmenter d'un an par an. Ainsi, à partir du printemps 2024, les personnes âgées de 19 ans et plus devraient se présenter au service militaire, à partir de 2025 les personnes âgées de 20 ans et enfin à partir de 2026 les personnes âgées de 21 ans et plus.

Toutefois, le projet de loi prévoit également d'augmenter l'âge maximal de la conscription de 27 à 30 ans, et ce, avec effet immédiat. Au cours des trois prochaines années, l'armée russe disposera donc, dans un premier temps, de plus de soldats qu'auparavant.

Selon l'ISW, le Kremlin vise à compenser les pertes actuelles dans la guerre contre l'Ukraine. C'est surtout dans la bataille autour de la ville de Bakhmout que la situation s'aggrave actuellement.

L'ISW déduit par ailleurs de ce projet de loi que la Russie ne s'attend pas à ce que la guerre dure plus de trois ans. En ce sens, le Kremlin ne prévoit pas de mobilisation totale à l'avenir.