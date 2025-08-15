bien ensoleillé25°
DE | FR
burger
International
Insolite

Chine: première compétition mondiale de robots humanoïdes

Ils sont au «centre de la stratégie nationale» de Pékin

La première compétition mondiale de robots humanoïdes commence en Chine. Voici ce l'objectif de Pékin.
15.08.2025, 09:1915.08.2025, 09:23
Plus de «International»

Des centaines d'androïdes ont enchaîné chutes saccadées et montées en puissance lors de la toute première compétition mondiale de robots humanoïdes qui a commencé vendredi à Pékin, lors d'affrontements allant du 100 mètres haies au kung-fu.

Les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes 👇

Vidéo: extern / rest

Les Jeux mondiaux de robots humanoïdes, la première compétition mondiale à impliquer des robots qui ressemblent à des humains, ont lieu à l'anneau national de patinage de vitesse de la capitale chinoise, construit spécifiquement pour les jeux Olympiques d'hiver de 2022. Chen Ruiyuan, un enthousiaste spectateur de 18 ans:

Les jeux qui impliquent plus de 500 robots issus de 16 pays incluent aussi bien des sports traditionnels comme des disciplines de l'athlétisme et le basket-ball, que des tâches particulières comme la catégorisation de médicaments ou le nettoyage:

«Je pense que d'ici 10 ans environ, les robots seront essentiellement au même niveau que les humains»

Mais les athlètes humains n'ont pas encore de raison de trembler face à cette concurrence nouvelle.

Winner of the dance event from Beijing Dance Academy and Hubei Optics Valley Dongzhi poses during the award ceremony at the World Humanoid Robot Games in Beijing on August 15, 2025. (Photo by ADEK BER ...
Le lauréat de l'événement de danse organisé par l'Académie de danse de Pékin et Hubei Optics Valley Dongzhi lors de la cérémonie de remise des prix des Jeux mondiaux de robots humanoïdes à Pékin, le 15 août 2025.Image: AFP

Lors de l'un des premiers événements vendredi matin, un match de football à cinq, 10 robots à taille d'enfants se sont lourdement déplacés sur le terrain, se retrouvant souvent coincés dans une mêlée ou tombant en masse.

Cependant, lors d'une course de 1500 mètres, les humanoïdes de l'entreprise nationale Unitree ont foulé la piste à un rythme impressionnant, distançant facilement leurs rivaux.

200 robots vont débarquer chez Denner (attention à vos pieds)

Le robot le plus rapide observé par l'AFP a toutefois terminé en 6:29:37, bien loin du record mondial masculin humain de 3:26:00.

Stratégie chinoise

Le gouvernement chinois a placé les humanoïdes au «centre de sa stratégie nationale», a écrit la Fédération Internationale de Robotique dans un article jeudi.

En Chine, des robots pratiquent le kickboxing

Vidéo: watson

En mars, Pékin a annoncé des plans d'investissements massifs dans les startups technologiques, y compris celles dans la robotique et l'IA.

Le pays est déjà le plus grand marché mondial pour les robots industriels, selon les statistiques officielles, et en avril, Pékin a organisé ce que les organisateurs ont qualifié de premier semi-marathon de robots humanoïdes au monde. (jah/afp)

L'actu internationale jour et nuit

On a visité le «Bouclier de l'Est» censé stopper Poutine
de Malte Bollmeier
1
«Honteux»: une nageuse déclenche une polémique avec sa pizza
2
Menacé par le surtourisme, le «plus vieux quartier d'Europe» se rebiffe
de Marina RAFENBERG, Athènes
Trump mise sur une vieille recette pour garder le pouvoir
de Robin LEGRAND, Washington
Comment Israël a rasé Gaza
de Carlo Natter
4
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé
Les 800 gardes nationaux prévus pour «nettoyer» Washington arrivés
L'opération «nettoyage» de Washington orchestrée par Donald Trump est en marche. Les gardes nationaux seront là «jusqu'à ce que l'ordre public soit rétabli».
Les 800 gardes nationaux mobilisés par Donald Trump pour «nettoyer» Washington, selon les termes du président américain, sont dans la capitale américaine. C'est ce qu'a indiqué jeudi le Pentagone.
L’article