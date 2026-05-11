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La Russie déploie en Ukraine des chars T-72A soviétiques

Moscou bricole des chars vieux de 40 ans pour les envoyer en Ukraine

Depuis le début de la guerre, la Russie a perdu des milliers de chars. Des véhicules blindés construits à l’époque soviétique réapparaissent désormais sur le front.
11.05.2026, 16:5811.05.2026, 16:58
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t-online

Selon plusieurs informations en provenance d’Ukraine, la Russie aurait engagé au front des chars de combat T-72A modernisés, issus de la production soviétique. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montreraient des véhicules de type T-72AM utilisés par un régiment russe dans la région de Donetsk.

Le T-72A a été développé dès les années 1970. D’après le média ukrainien Euromaidan Press, la Russie aurait sorti l’an dernier de nombreux exemplaires stockés dans des dépôts afin de les moderniser. Ces affirmations ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante à ce stade.

Un char d&#039;assaut russe T-72AM en Ukraine
Voici un char d'assaut russe T-72AM en Ukraine. Le T-72A a été produit entre 1979 et 1984, pour une production estimée à environ 25 000 exemplaires.
Image: capture d'écran 1TV

Les chars auraient notamment été équipés d’une protection supplémentaire contre les attaques de drones, ce qui comprend un blindage réactif ainsi que des structures métalliques installées au-dessus de la tourelle afin de compliquer les frappes aériennes.

Les chars sont particulièrement vulnérables

Des experts militaires soulignent toutefois que des modèles anciens comme le T-72A disposent d’un blindage de base plus faible que les chars russes plus récents. Dans le même temps, les véhicules blindés des deux camps sont désormais considérés comme particulièrement vulnérables, notamment face aux mines et aux drones de combat.

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Le régiment russe concerné serait stationné, selon Euromaidan Press, près de la ville de Kostyantynivka, dans l’est de l’Ukraine. Cette région est considérée comme l’un des principaux foyers de l’offensive russe en cours dans l’est du pays.

Depuis le début de la guerre russe, Moscou a perdu des milliers de chars, selon des estimations occidentales. La Russie se tournerait donc de plus en plus vers des véhicules plus anciens issus des stocks soviétiques. (trad. hun)

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