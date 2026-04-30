Un Su-35 de l'armée de l'air russe (photo d'archive): Poutine semble commander de plus en plus d'appareils de ce type. Image: RIA Novosti / imago

Poutine modernise son armée de l'air et mise sur de nouveaux missiles

La Russie livre de nouveaux chasseurs Su-35S à son armée de l'air. Un missile à longue portée attire particulièrement l'attention des experts en sécurité.

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La Russie renforce apparemment ses forces aériennes avec de nouveaux chasseurs de type Su-35S, comme le rapporte le portail spécialisé finlandais Tekniikka&Talous. Selon ce dernier, les experts occidentaux considèrent l'utilisation croissante par la Russie de missiles modernes à longue portée comme particulièrement pertinente du point de vue de la politique de sécurité de Moscou.

Le constructeur aéronautique d'Etat russe United Aircraft Corporation (UAC) a livré, selon Tekniikka&Talous, un nouveau lot d'engins à l'armée de l'air. Moscou ne communique pas de chiffres précis. Les spécialistes estiment néanmoins que la flotte ne cesse de croître et que le Su-35S est en passe de devenir un élément central des forces aériennes russes. Avec le Su-34 et le Su-57, ce modèle s'impose graduellement comme un pilier de l'aviation russe.

Un large spectre d'emploi

Le Su-35S est utilisé pour de nombreux types de missions: pour les combats aériens à grande distance avec des missiles tels que le R-73 et le R-77, pour l'escorte de bombardiers équipés de bombes planantes, pour la lutte antidrone ainsi que pour des frappes contre des cibles au sol avec des missiles de croisière comme le Kh-59. La reconnaissance en profondeur, derrière les lignes ennemies, fait également partie des objectifs qu'il peut satisfaire.

Selon les analystes, l'appareil est capable d'assurer partiellement les missions dévolues aux systèmes spécialisés de reconnaissance et d'alerte précoce. Des experts signalent en outre que le Su-35S a été engagé à plusieurs reprises dans des tirs à très longue portée au cours du conflit ukrainien.

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Le missile R-37M en ligne de mire

Le missile à longue portée R-37M revêt une importance particulière. Selon des données accessibles au public, il peut atteindre des cibles situées entre 300 et 400 kilomètres de distance et atteindre des vitesses approchant le Mach 5 (6174km/h), soit cinq fois la vitesse du son. Selon le Royal United Services Institute (RUSI) britannique, il est désormais régulièrement utilisé sur les chasseurs Su-35S et Su-30.

Les experts y voient une capacité élargie pour les combats à grande distance. La combinaison d'un missile moderne et d'équipages formés modifie, selon eux, les possibilités d'engagement.

Des répercussions dans la guerre en Ukraine

Selon des analyses, la Russie parvient, avec le Su-35S, à restreindre largement l'aviation ukrainienne à proximité de la ligne de front. Les avions de combat ukrainiens n'y opèreraient plus que de manière limitée.

Des tirs à grande distance ont par ailleurs été signalés. Fin 2022, un avion ukrainien aurait été touché depuis une distance d'environ 177 kilomètres. L'un des facteurs invoqués est qu'une partie des appareils ukrainiens ne dispose pas de systèmes d'alerte radar modernes.

Parallèlement à son utilisation opérationnelle, le Su-35S fait l'objet de développements techniques continus, notamment en matière de radar, de systèmes de reconnaissance et d'échange de données avec d'autres unités. Des experts soulignent toutefois également des questions en suspens, notamment en comparaison avec des chasseurs occidentaux, comme le F-22 ou le F-35. Indépendamment de cela, le Su-35S est actuellement considéré comme l'un des chasseurs les plus importants de la Russie.