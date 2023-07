Un Mil Mi-8 de l'armée ukrainienne: ce modèle soviétique a été conçu dans les années 1960. Keystone

L'aviation ukrainienne «ne peut rien faire» face à la Russie

L'Ukraine ne cesse de réclamer des avions de combat occidentaux à ses alliés. Un pilote ukrainien décrit la faiblesse des forces aériennes de son pays et raconte que la moitié de son unité est déjà morte.

Un pilote ukrainien a confié que l'armée de l'air de son pays était nettement inférieure à celle de la Russie. Dans une interview accordée au journal britannique The Sunday Times, il dit que son pays «ne peut rien faire face à ses ennemis dans les airs». L'infériorité de l'aviation ukrainienne est devenue un sujet récurrent: elle complique grandement la tâche de Kiev dans la guerre.

Le pilote explique que lors des missions à Bakhmout, son équipe devait faire face à des adversaires bien mieux armés. Il dit que comme beaucoup de ses collègues, il pilotait un hélicoptère Mil Mi-8 de conception soviétique. Ce modèle a été introduit à la fin des années 1960 et est nettement moins efficace que les engins russes. Certains militaires disposent également d'hélicoptères Mi-24, un modèle soviétique un peu plus récent.

Autre problème: selon le pilote ukrainien, lui et ses soldats manquent de munitions.

«Nous ne menons qu'une attaque par jour, car nous n'avons pas assez de matériel pour en faire plus. La moitié de mon équipe est morte»

Mais le problème ne se limite pas aux hélicoptères, précise le pilote au Sunday Times. Dans le domaine des avions de combat également, l'Ukraine n'aurait pas les moyens de faire face aux derniers modèles de la Russie. «C'est comme si on comparait une Mercedes et une Lada», explique l'Ukrainien. Une Lada est une voiture soviétique qui est surtout connue pour sa désuétude.

Une flotte moderne

La flotte aérienne russe a été largement modernisée dans les années 2000. Elle se compose d'un grand nombre d'avions de combat sophistiqués, comme l'hélicoptère de combat Kamov Ka-52. A l'inverse, l'hélicoptère Mil Mi-8 utilisé par l'Ukraine a été conçu pour le transport de troupes plutôt que pour le combat.

Un hélicoptère Kamov Ka-52 de l'armée russe. Keystone

Le chef d'état-major de l'armée de l'air britannique, le maréchal Rich Knighton, a en outre déclaré jeudi que l'Ukraine n'avait plus qu'environ la moitié de ses hélicoptères et encore 78% de ses avions de combat et bombardiers. En revanche, il estime que la Russie dispose toujours de la quasi-totalité de ses forces aériennes. Selon Knighton, il y a 100 avions russes pour 15 avions ukrainiens.

Il précise néanmoins que la densité de la défense aérienne ukrainienne fait que ni la Russie ni l'Ukraine n'ont de souveraineté sur l'espace aérien.

En action contre les chars ukrainiens

Début juillet, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba avait expliqué dans une interview accordée à Bild que la supériorité aérienne russe compliquait la contre-offensive ukrainienne.

Au tout début de celle-ci, des hélicoptères Ka-52 avaient attaqué un convoi de blindés ukrainiens dans la région de Zaporijia, infligeant de lourdes pertes à Kiev.

L'Ukraine appelle depuis des mois à la livraison d'avions de combat occidentaux. Elle espère ainsi disposer d'une plus grande force de frappe et protéger ses troupes au sol et ses infrastructures critiques.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci