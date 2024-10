Vidéo: watson

Ce Moldave se paie la tête des soldats russes

L'armée russe défend les frontières de la Transnistrie, une république indépendante autoproclamée appartenant officiellement à la Moldavie. Un citoyen s'est moqué des troupes du Kremlin.

Lucas Zollinger Suivez-moi Raphael Bühlmann Suivez-moi

Moscou occupe la République de Moldavie. Toute la Moldavie? Non. Seulement la région de Transnistrie, qui a déployé des soldats russes à ses frontières pour se protéger après avoir déclaré son indépendance.

Du point de vue du droit international, pas de doute: la Transnistrie fait partie intégrante de la Moldavie. Un constat partagé par ce Moldave, qui montre dans une vidéo comment il met mal à l'aise les soldats russes à la «frontière» de la Transnistrie.

Vidéo: watson

Au volant de sa voiture, l'homme s'approche d'un checkpoint et lance à ses spectateurs:

«Les gars, laissez-moi vous montrer comment on s'y prend pour passer en Transnistrie. Ouvrez la fenêtre et mettez votre chanson préférée»

Aussitôt dit, aussitôt fait. Le Moldave franchit lentement la douane en montant le son. «Ой, у лузі червона калина» (en français: Oh, il y a du viburnum - une plante - rouge dans le pré), une chanson bien connue de la résistance ukrainienne. Les soldats russes le regardent d'un œil critique et saisissent leur radio. Deux autres le stoppent un instant plus tard.

L'un d'eux s'approche du véhicule et veut faire comprendre à son occupant qu'il n'a pas le droit de filmer au poste de contrôle. Mais celui-ci ne se laisse pas impressionner et explique qu'il se trouve dans son pays, la République de Moldavie, et qu'il a le droit de faire ce qu'il veut. Le soldat russe semble visiblement dépassé par la situation et dit à son camarade de ne pas le laisser passer.

Cette carte montre la situation géopolitique actuelle en République de Moldavie. En foncé, la Transnistrie, territoire occupé par la Russie et limitrophe de l'Ukraine. Image: wikimedia commons

Mais le Moldave reste imperturbable, il klaxonne et crie à ses interlocuteurs de le laisser passer. Il finit par sortir de sa voiture pour sermonner le garde-frontière:

«Je suis un citoyen de la République de Moldavie! Toi, un citoyen de cette fichue Russie, tu veux me retenir dans mon propre pays? Tu es peut-être trompé?»

Il remonte ensuite dans son véhicule et roule devant les soldats stupéfaits pour se rendre en Transnistrie. Il conclut alors: «Et voilà, les gars, comment on franchit ce foutu checkpoint pour aller en Transnistrie!»

(Adaptation française: Valentine Zenker)