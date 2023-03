Des «nazis ukrainiens» ont-ils terrorisé une mère et sa fille? Ce que l'on sait

Le ministère russe des Affaires étrangères a partagé une vidéo de «soldats ukrainiens» terrorisant une mère et son enfant. Mais les internautes ont lancé des recherches et identifié une faille.

Une femme paniquée supplie des soldats en russe, un enfant crie en arrière-plan. Devant la voiture, deux hommes en uniforme ukrainien tirent sauvagement dans tous les sens. Sur leur voiture, on peut voir le drapeau bleu et jaune de l'Ukraine.

La vidéo en question (mettez le son) Vidéo: watson

Une scène effrayante censée montrer comment les habitants d'origine russe sont quotidiennement harcelés, maltraités et menacés sur sol ukrainien. Le ministère russe des Affaires étrangères a également partagé la vidéo sur son compte Twitter. En légende: «Nazi un jour, nazi toujours».

La vidéo, visionnée plus d'un million de fois sur ce compte, n'est désormais plus disponible. Pourquoi? Les utilisateurs de Twitter ont prouvé, avec l'aide de bénévoles locaux, qu'il s'agissait en fait d'une fake news.

C'est en recueillant des témoignages sur place qu'il a été possible de certifier qu'il s'agissait d'une fausse vidéo. Le collectif @geoconfirmed sur Twitter a déterminé l'endroit où la vidéo a été tournée à l'aide de nombreux indices et notamment deux arbres et un pylône électrique en arrière-plan.

Des bénévoles locaux se sont ainsi rendus à l'endroit supposé et ont pu confirmer, grâce aux branches au-dessus de la route, que la vidéo avait été filmée à cet endroit.

L'endroit en question se trouve à quelques kilomètres à l'est de la ville de Donetsk, qui est sous le contrôle des séparatistes russes depuis 2014 et qui est la capitale de la «République populaire de Donetsk» non reconnue internationalement.

Alors que la propagande russe est de plus en plus active, tout cela laisse supposer que la vidéo a été mise en scène par des acteurs russes afin d'attiser la peur au sein de la population. Et de faire croire au plus grand nombre que l'Ukraine serait contrôlée par des «nazis» qui éprouvent une haine profonde pour la Russie.

