Il n'y a jamais eu autant de jumeaux dans le monde



Image: Shutterstock

Le pic de naissances s'expliquerait par le développement de la procréation médicalement assistée (PMA) et l'âge plus tardif des grossesses.

Plus de 1,6 million de paires de jumeaux naissent chaque année dans le monde, soit près d'un bébé sur 40. Ce qui veut dire que depuis les années 1980, le taux mondial d'accouchements de jumeaux a augmenté d'un tiers.

Les deux raisons principales de ce phénomène:

La procréation médicalement assistée (PMA), qui a commencé dans les pays riches dans les années 1970. Les grossesses plus tardives: la probabilité d'une grossesse gémellaire augmente surtout à partir de l'âge de 37 ans.

Depuis plusieurs années, les progrès techniques de la PMA permettent d'avoir une grossesse avec autant de succès qu'en n'implantant qu'un seul embryon et en congelant ceux en surnombre.

Cependant, ce boom des jumeaux est préoccupant, car ils sont plus souvent de petit poids, prématurés et il y a plus de complications lors de l'accouchement. La mortalité des nouveaux-nés est plus élevée que les autres, sans oublier les difficultés pour les parents de s'occuper de deux bébés en même temps. (ats)

