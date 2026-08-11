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L'épidémie d'Ebola franchit le cap des 2000 morts en RDC

A health worker in protective gear looks on at an Ebola treatment centre in Bunia, Congo, Monday, Aug. 10, 2026. (AP Photo/Dieudonne Dirole) Congo Ebola
Un soignant en tenue de protection dans un centre de traitement d’Ebola, le 10 août 2026 à Bunia, en RDC.Keystone

Cette épidémie d’Ebola approche déjà le pire bilan enregistré en RDC

L’épidémie d’Ebola déclarée en mai en République démocratique du Congo totalise désormais 4381 cas confirmés et 2011 morts, principalement dans des régions en conflit.
11.08.2026, 12:0211.08.2026, 12:02

L'épidémie d'Ebola continue de progresser en République démocratique du Congo (RDC). Elle a fait 2011 morts, sur 4381 cas confirmés, selon le dernier bilan publié par les autorités congolaises mardi.

Ce bilan rapproche l'épidémie actuelle, déclarée en mai par les autorités et qui se propage dans des régions de l'Est et du Nord-Est en proie à des conflits, de celle de 2018-2020, la plus meurtrière à ce jour en RDC avec près de 2300 morts pour 3500 malades recensés. (jah/ats)

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