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Prague: une patiente en feu lors d'une césarienne à l'hôpital

Une césarienne dans un bloc opératoire. L’incident survenu à Prague aurait été provoqué par l’embrasement d’un désinfectant inflammable.
Une césarienne dans un bloc opératoire (image d'illustration).Image: Shutterstock

Une patiente prend feu lors d'une césarienne dans un hôpital de Prague

Un rare incendie s’est déclaré pendant une césarienne dans un hôpital de Prague, brûlant grièvement la mère. Son nouveau-né n’a pas été blessé.
31.08.2026, 15:0831.08.2026, 15:08

Une femme a subi de graves brûlures durant une césarienne lors d'un rare feu provoqué par un désinfectant au contact d'un instrument électrochirurgical à Prague, en République tchèque, a déclaré l'hôpital lundi.

Selon l'hôpital Bulovka, situé dans le nord de la capitale, l'incident s'est produit le 25 août.

Le nouveau-né n'a pas été blessé

«La césarienne a été pratiquée en raison de complications obstétricales aiguës», a indiqué à l'AFP la porte-parole Eva Stolejda Libigerova.

«L'état de la mère est stable et ne nécessite pas de soins intensifs, elle reste dans un service de maternité avec son enfant»

Le quotidien tchèque Denik N a indiqué dimanche que la mère de 24 ans avait été brûlée par un appareil utilisé pour arrêter les saignements, après l'administration par le personnel d'un désinfectant inflammable.

Il a ajouté que la patiente avait été transférée dans un autre hôpital de Prague doté d'un service des grands brûlés pour la suite de son traitement, avant de revenir à l'hôpital Bulovka.

Elle a subi des brûlures aux organes génitaux, aux cuisses, aux flancs et au bas-ventre, a précisé le journal. «L'hôpital enquête sur l'incident conformément aux procédures», a déclaré Stolejda Libigerova.

Cet établissement est l'un des principaux centres hospitaliers universitaires de Prague. Il avait essuyé des critiques en 2024, après avoir pratiqué par erreur un avortement à la suite d'une confusion entre deux patientes d'origine asiatique. (jah/ats)

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