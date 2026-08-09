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Niger: 22 morts et 37 blessés lors d'une collision entre deux bus

Au moins 22 morts dans une collision entre deux bus au Niger

epa09032178 Police seal off a road during clashes with Niger&#039;s opposition supporters protesting against presidential run-off results in Niamey, Niger, 23 February 2021. According to provisional r ...
Un grave accident de la route a eu lieu au Niger (photo prétexte).Image: EPA
Un grave accident de la route s'est produit au Niger, faisant au moins 22 morts et 37 blessés dans une collision entre deux bus.
09.08.2026, 10:1409.08.2026, 10:14

Une collision entre deux bus a fait au moins 22 morts et 37 blessés vendredi dans le sud du Niger. Les blessés ont été évacués dans les hôpitaux de Madaoua et de Maradi. Parmi les morts figurent 17 militaires, selon un communiqué du ministère des transports:

«Un accident de la circulation d'une particulière gravité s'est produit vendredi aux environs de 8 heures à la sortie de Doukou Doukou, à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Madaoua. Le bilan humain provisoire se compose comme suit: décès sur-le-champ, 22 personnes, dont 17 militaires qui étaient en fin de formation»

Accidents récurrents

Le drame est survenu au moment où les autorités font une grande campagne de sensibilisation contre les accidents de la route, récurrents dans cet immense pays. Plus de 7000 accidents de la route ont été recensés en 2025, faisant plus de 1200 morts et plus de 4400 blessés graves, selon un rapport de l'agence nigérienne de la sécurité routière.

Les excès de vitesse, la conduite en état d'ivresse, le mauvais état des véhicules et des routes demeurent les principales causes des accidents. (btr/ats)

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