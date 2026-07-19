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Des centaines de personnes intoxiquées dans un village en Macédoine

Une épidémie s'est déclarée dans un village, probablement à cause d'un cours d'eau contaminé.

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Une épidémie a été déclarée dimanche dans une ville macédonienne. Plus de 1500 habitants y ont été soignés pour une infection intestinale, causée probablement par la présence d'eau contaminée d'une rivière dans le système d'eau potable.

Les premiers habitants de Gostivar (nord-ouest), ville de près de 32 000 habitants située à environ 50 km au sud-ouest de la capitale Skopje, ont été soignés en début de la semaine pour des troubles gastro-intestinaux.

Alors que la température dépasse les 35°C, les autorités avaient interdit vendredi aux habitants d'utiliser l'eau du réseau municipal. L'épidémie a été déclarée dimanche après 350 nouveaux cas d'intoxication enregistrés au cours des dernières 24 heures.

L'hôpital a renforcé ses effectifs et environ 50 000 litres d'eau en bouteille sont distribuées tous les jours aux habitants. Les autorités n'ont toutefois pas encore officiellement confirmé que l'épidémie était causée par la contamination de l'eau du réseau municipal.

La police avait indiqué vendredi qu'une enquête était en cours, mais que les premiers éléments permettaient de supposer que l'entreprise municipale de distribution d'eau avait pompé l'eau d'une rivière pour en alimenter le réseau municipal.

«Cette activité a très probablement été entreprise afin d'augmenter la pression dans le réseau en raison d'une pénurie», selon un communiqué diffusé par la police.

La localité de Gostivar est régulièrement frappée par les pénuries d'eau pendant l'été.

«Toutes les institutions poursuivent les contrôles et l'investigation intensifs afin de déterminer les causes» de l'épidémie, a assuré dimanche le gouvernement dans un communiqué. (ats/afp)