Des gens marchent près d'un bateau coulé qui se dresse dans les airs, la poupe enfouie dans la boue, le long de la rive du lac Mead, dans la zone de loisirs nationale du lac Mead, vendredi 27 janvier 2023, près de Boulder City (Nevada, USA). Selon une nouvelle étude publiée jeudi 18 mai 2023, les températures plus chaudes ont réduit la surface des lacs du monde depuis le début des années 1990. Image: AP

Pourquoi les plus grands lacs du monde sont en danger

Les plus grands lacs de notre planète sont-ils en danger? Alors que leur surface ne cesse de rétrécir, des scientifiques se sont penchés sur le phénomène.

Alors que les lacs ne couvrent qu'environ 3% de la planète, ils représentent une ressource vitale d'eau douce pour les humains, les animaux et les plantes. Pourtant, les grands bassins font face à des difficultés nouvelles; leur niveau est de plus en plus impacté par les activités humaines, relaie le média CNN vendredi.

C'est, en substance, le résultat d'une étude menée par une équipe de scientifiques internationaux, publiée jeudi dans la revue Science. La publication, qui estime qu'environ un quart de la population mondiale vit dans le bassin d'un lac asséché, attribue en grande partie la responsabilité du phénomène au changement climatique et à l'utilisation excessive d'eau.

L'exemple du Lac Mead

Selon le rapport, plus de la moitié des plus grands lacs et réservoirs du monde ont perdu des quantités importantes d'eau au cours des trois dernières décennies.

Un exemple parlant du phénomène est le lac Mead, dans le sud-ouest des États-Unis, qui a reculé de façon spectaculaire à la suite d'une période de sécheresse intense, et des décennies de surexploitation.

La mer Caspienne, entre l'Asie et l'Europe – la plus grande masse d'eau intérieure du monde – est depuis longtemps en déclin en raison du changement climatique et de l'utilisation de l'eau.

Reconstituer l'histoire

Les chercheurs ont utilisé des mesures satellitaires de près de 2000 des plus grands lacs et réservoirs du monde, lesquels représentent ensemble 95 % du stockage total de l'eau des lacs de la Terre.

En examinant plus de 250 000 images satellites couvrant la période de 1992 à 2020, ainsi que des modèles climatiques, ils ont pu reconstituer l'histoire des lacs sur plusieurs décennies, indique CNN.

Et, selon les auteurs du rapport, les résultats sont «stupéfiants»:

«Ils ont constaté que 53% des lacs et des réservoirs avaient perdu des quantités importantes d'eau, avec une baisse nette d'environ 22 milliards de tonnes métriques par an - un montant que les auteurs du rapport ont comparé au volume de 17 Lake Meads.» CNN, relayant le rapport publié dans la revue Science.

Divers cas de figure

L'assèchement des grands lacs s'explique par divers cas de figure. Par exemple:

Dans l'Arctique, les lacs ont rétréci en raison d'une combinaison de changements de température, de précipitations, d'évaporation et de ruissellement.

Par contre, le rétrécissement de la mer d'Aral en Ouzbékistan et de la mer de Salton en Californie s'explique avant tout par une gestion et consommation d'eau non durable.

Ces photos fournies par l'Observatoire de la Terre de la NASA montrent la mer d'Aral, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, le 21 août 2018, et le 25 août 2000. Image: AP NASA Earth Observatory

Vue aérienne du «cimetière de navires» près de Muynak, sur la mer d'Aral asséchée en Ouzbékistan. Image: AP

Les scientifiques ont en outre observé que les changements climatiques entraînent divers effets «domino»: une «aridification» du bassin environnant accélère l'évaporation de l'eau, diminue sa qualité, augmente la prolifération d'algues toxiques... et en conséquence, provoque une perte de vie aquatique.

L'évaporation n'est pas moins problématique pour les lacs des régions froides, puisque les températures plus chaudes font fondre la glace qui les recouvre habituellement, laissant l'eau exposée à l'atmosphère.

Autre point inquiétant, les grands réservoirs sont également en déclin, en raison des sédiments qui s'écoulent dans l'eau et qui réduisent les espaces de stockage. En conséquence, les systèmes d'approvisionnement en eau douce et en énergie hydroélectrique sont de moins en moins fiables.

Une bonne nouvelle tout de même

Heureusement, tous les lacs ne sont pas en déclin, conclut CNN.

«Certains lacs se sont agrandis, 24 % d'entre eux ayant enregistré des augmentations significatives du stockage de l'eau.» CNN, relayant le rapport publié dans la revue Science.

Selon le rapport, il s'agit de lacs situés dans des régions moins peuplées, notamment des régions des grandes plaines de l'Amérique du Nord ou du plateau tibétain.

