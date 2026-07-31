Algérie: un autocar tombe dans un ravin, au moins 25 morts

L'accident s'est produit ce matin près de Boumerdès. Image: instagram/montage watson

Un autocar est tombé dans un ravin en Algérie, faisant 25 morts et 44 blessés. Les autorités craignent un bilan plus lourd.

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Un autocar est tombé dans un ravin en Algérie, faisant 25 morts et 44 blessés, a annoncé vendredi la Protection civile dans un nouveau bilan.

L'accident s'est produit vendredi matin, quand l'autocar est sorti de la route pour une raison inconnue et est tombé dans un ravin. L'accident s'est produit dans la région de Boumerdès, à 50 km à l'est d'Alger, selon la même source.

La Protection civile a indiqué que ses équipes étaient «intervenues vers 9h30 pour venir en aide aux victimes». Avant de diffuser le nouveau bilan alourdi, l'organisme avait indiqué qu'il «était susceptible d'augmenter».

En juillet 2023, 34 personnes avaient été tuées lors d'une collision entre un autocar et un véhicule utilitaire, suivie d'un gigantesque incendie près de Tamanrasset, dans l'extrême sud de l'Algérie.

18 morts en 2025

En août 2025, un autocar était déjà tombé dans un ravin près d'Alger, faisant 18 morts et en décembre de la même année, 14 personnes avaient péri quand l'autobus qui les transportait s'était renversé dans la région de Béchar, dans le sud-ouest du pays.

Le Premier ministre Sifi Ghrieb s'est rendu sur les lieux de l'accident vendredi.

Sur toute l'année 2025, 3838 personnes ont trouvé la mort et plus de 37 000 ont été blessées dans des accidents de la circulation (26 976 accidents corporels au total, soit 2,68% de plus sur un an), selon la sécurité routière algérienne.

Selon la même source, le facteur humain, avec principalement de l'inattention, une baisse de vigilance, des excès de vitesse, des dépassements dangereux et d'autres manoeuvres imprudentes, demeure la principale cause de ces drames, à plus de 96%. (ats/mrs)