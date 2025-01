Le séisme au Tibet a fait au moins une centaine de morts. Image: www.imago-images.de

Séisme au Tibet: la Suisse n'envoie pas de sauveteurs

Un tremblement de terre a fait au moins une centaine de morts ce mardi. Mais les autorités chinoises n'ayant pas demandé l'aide internationale, la Confédération n'interviendra pas sur place.

La Confédération ne prévoit pas pour l'heure d'envoyer une équipe du Corps suisse d'aide humanitaire au Tibet, frappé mardi par un séisme. Les autorités chinoises n'ont pas demandé l'aide internationale, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

La Direction du développement et de la coopération (DDC) reste en contact étroit avec l'ambassade helvétique à Pékin et suit l'évolution de la situation, a précisé le DFAE, interrogé par Keystone-ATS.

Selon le site internet de la DDC, la Suisse fournit une aide d'urgence lorsque les besoins humanitaires sont importants et qu'un grand nombre de personnes se trouvent en situation de détresse et lorsque les capacités locales, nationales et régionales font défaut ou ne suffisent pas à surmonter les crises et leurs conséquences.

Appels à l'aide

Pour évaluer les besoins et décider où et quand agir, l'Aide humanitaire de la DDC se réfère aux appels à l'aide lancés par les Etats concernés, le CICR et/ou les agences onusiennes compétentes. Elle s'appuie aussi sur les observations fournies par les représentations suisses à l'étranger et diverses ONG.

Un séisme de magnitude 6,8 a frappé le canton de Dingri, situé non loin de la frontière sino-népalaise, à 09h05 (02h05 en Suisse), selon l'agence nationale chinoise chargée des séismes (CENC). Il a fait au moins une centaine de morts et provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments. (ats)