Manifestations «historiques» en Serbie

de Antoine POLLEZ, strasbourg et Viken KANTARCI, marseille

«Nous sommes un pays extrêmement démocratique. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour sécuriser le rassemblement. Pour être clair, je suis le président de ce pays, et je ne laisserai pas la rue dicter les règles».

La situation a fait réagir l'ONU , qui a appelé les autorités serbes à ne pas «interférer indûment» dans la manifestation et à «respecter l'exercice complet des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression».

La colère a explosé, les manifestants voyant dans cet accident la preuve d'une corruption qui, selon eux, entache les institutions et les travaux publics. De semaine en semaine, le mouvement est devenu l'un des plus importants de l'histoire récente de la Serbie, avec des manifestations quotidiennes.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, les étudiants ont appelé à manifester «dans le calme et de façon responsable» . «L'objectif de ce mouvement n'est pas l'intrusion dans des institutions, ni d'attaquer ceux qui ne pensent pas comme nous (...). Ce mouvement ne doit pas être utilisé à mauvais escient», ont-ils écrit. Le rassemblement doit se disperser à 21h00.

Les vitres des bâtiments officiels sont protégées depuis samedi matin, et des policiers anti-émeutes sont stationnés devant le parlement, la présidence, et la mairie.

Des groupes de motards, de vétérans et le service d'ordre des étudiants, qui assurent depuis le début la sécurité du mouvement, forment un filet de sécurité autour du cortège pour éviter les débordements, en particulier au niveau du parlement et de la présidence, devant laquelle campent depuis plusieurs jours des soutiens du gouvernement.

A 16 heures, heure officielle du début de la manifestation, une foule dense était déjà rassemblée sous une pluie fine sur plus de deux kilomètres dans le centre ville. Il y avait des dizaines de milliers de personnes au moins, arborant des drapeaux et insignes allant de la droite nationaliste à l'extrême gauche en passant par les écologistes.

