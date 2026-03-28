Le fils Escobar avait des tueurs à gages comme nounous

La série Dear Killer Nannies revient sur l'enfance de Sebastian Marroquin, fils du célèbre narcotrafiquant colombien. Une «histoire de rédemption» qui montre qu'il est possible d'échapper à son destin.

Esther SANCHEZ / Paris, France

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Enfant, Sebastian Marroquin avait pour nounous des tueurs à gages qui le protégeaient dans le milieu violent de son père, le narcotrafiquant Pablo Escobar. Dear Killer Nannies, qui s'inspire de son histoire, montre qu'«il est possible» d'échapper à une destinée criminelle, souligne-t-il à l'AFP.

Diffusé le 1er avril sur Disney+, la série raconte l'enfance de Juan Pablo Escobar (son nom de naissance), fils du sanguinaire colombien, un enfant solitaire qui vit dans un monde de luxe et ultrasécurisé à Medellin.

Dans les trois premiers épisodes, projetés cette semaine au festival Séries Mania de Lille, Juampi, sept ans, évolue dans un monde d'hommes armés et comprend tout doucement que son père n'est pas celui qu'il croit.

«Ce n'est pas une histoire créée pour glorifier les activités criminelles de mon père, loin de là, mais pour inviter les autres à voir qu'il est possible de changer et prendre un chemin différent, malgré celui que vos parents vous ont tracé», explique lors d'un entretien par visio avec l'AFP Sebastian Marroquin, qui a participé à l'écriture de la série, cocréée avec Sebastian Ortega et Pablo Farina.

«C'est une histoire de rédemption», résume celui qui a choisi son nouveau patronyme lors de son exil en Argentine avec sa mère et sa sœur, après la mort de son père, abattu par les forces de sécurité, le 2 décembre 1993 à Medellin. Il avait 16 ans.



«Torrent d'émotions»

Sebastian Marroquin, 49 ans, est devenu architecte. Il avait demandé pardon aux dizaines de milliers de victimes du narcotrafic dans un documentaire intitulé Les péchés de mon père (2009) mais considérait aussi que Pablo Escobar avait été un «bon père».

«J'ai appris qu'il faut affronter nos propres histoires»

«Il ne s'agit pas de les nier, mais il faut les utiliser à bon escient, pour transmettre un message clair et sans équivoque à la jeunesse.» Pour lui, certaines séries comme Narcos ou El patron del mal donnent une image trop romantique du narcotrafiquant. Il s'était alarmé que des jeunes souhaitent suivre le modèle de son père.

A travers Dear Killer Nannies, on suit «cet enfant qui a grandi et qui a traversé une multitude de situations violentes et d'étapes de sa vie qui ont été très traumatisantes et qui le seraient pour n'importe qui, surtout pour un enfant», souligne-t-il.

En huit épisodes, la série montre «la solitude et l'incertitude» de l'enfant, explique à l'AFP Sebastian Ortega, vainqueur du Grand Prix à Séries Mania en 2016 avec El Marginal.



«Il y a un torrent d'émotions qui vont et viennent entre l'amour, le plaisir et la violence, souvent séparés par quelques fractions de seconde seulement.»

Dear Killer Nannies est l'une des trois séries estampillées Disney+ à Séries Mania, avec The Testaments, la suite de La Servante écarlate inspirée de l'œuvre de Margaret Atwood, et Lucky Luke, une production française.

Au cours du festival, la directrice des contenus pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, Angela Jain, a annoncé que la firme comptait amplifier «considérablement» sa production en Europe, citant des projets en France, Royaume-Uni, Espagne, Italie et Allemagne notamment. «Nous voulons dénicher des histoires locales qui ont une résonance pour le public» dans ces pays, a-t-elle expliqué à l'AFP.



«De nombreux jeunes viennent à Disney+ pour notre programmation internationale et nos séries américaines. Des productions originales locales peuvent leur offrir quelque chose de plus, et amener de nouveaux publics», a-t-elle ajouté.