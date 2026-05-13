Eric Trump (à gauche) et Donald Junior (à droite) ne prennent pas leurs photos avec le smartphone en or qu'ils avaient promis. Image: keystone

Comment les fils de Trump ont floué 600 000 Américains

Avec leur smartphone labellisé patriotique, les fils Trump ont encaissé près de 60 millions de dollars auprès de quelque 600 000 citoyens américains crédules. Il ne sera peut-être jamais commercialisé.

Daniel Schurter Suivez-moi

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Est-ce une escroquerie délibérée, de l'incompétence, ou les deux? L'avenir le dira peut-être.

Ce que nous savons avec certitude, c'est que le smartphone doré annoncé en grande pompe par la famille Trump à l'été 2025 se fait toujours attendre. Et pour les nombreux acheteurs potentiels qui ont volontairement versé un acompte de 100 dollars (77 francs), les nouvelles pourraient être encore plus mauvaises.

Une chose est en revanche sûre: en mai 2026, les fans de Trump n'ont ni nouvel appareil mobile fonctionnel entre les mains ni remboursement de leur acompte.

watson a mené sa propre enquête.

Que s'est-il passé?

Des conditions contractuelles modifiées

Les fils Donald Trump, Eric et Donald Junior, qui sont à l'origine du projet «Trump Mobile», ont encaissé des acomptes se chiffrant en millions. Cependant, ils ont, depuis près d'un an, continuellement laissé passer les délais de livraison. Et il semble que les conditions légales aient désormais été ajustées en faveur de leur entreprise, de sorte qu'elle n'est plus soumise à aucune obligation de livraison. Nous y reviendrons, mais voici d'abord la photo du fameux téléphone:

Voici à quoi doit ressembler l'appareil mobile. capture d'écran: trumpmobile.com

Sur la plateforme X, un blogueur américain a commenté les événements en ces termes:

«Trump a encaissé 59 millions de dollars auprès de 590 000 Américains pour un téléphone qui ne sera peut-être jamais commercialisé.



Puis il a discrètement modifié les conditions: "Il n'y a aucune garantie qu'un téléphone soit fabriqué ou vendu."



La cryptomonnaie. Les baskets. La Bible. La carte dorée. La salle de bal. Le téléphone.



A chaque fois, le même schéma.



Encaisser l'argent. Modifier les conditions. Prendre la poudre d'escampette.»

source: x.com

Les fils Trump n'ont fait aucune déclaration récente concernant le projet «Trump Mobile».

Un design qui questionne

Le «Trump Mobile T1» a été présenté le 16 juin 2025 à la Trump Tower à New York. L'événement, auquel ont participé les deux fils aînés du président américain en exercice, coïncidait avec le dixième anniversaire du lancement de la campagne électorale de Donald Trump en 2015.

Donald Trump Junior et Eric Trump ont alors présenté l'appareil Android doré, arborant un drapeau américain gravé au dos, comme une alternative patriotique aux fabricants établis, tels qu'Apple et Samsung. Le prix de vente envisagé était de 499 dollars américains (environs 390 francs).

Pour s'assurer un téléphone Trump, les acheteurs potentiels étaient invités à s'inscrire sur une liste d'attente et à verser un acompte de 100 dollars américains.

Selon des rapports récents et des estimations sectorielles, jusqu'à 600 000 personnes ont versé un tel acompte. Cela a rapporté aux responsables du projet environ 60 millions de dollars américains en paiements anticipés (environ 47 millions de francs).

L'un des principaux arguments de vente au lancement était la promesse que le téléphone Trump serait fabriqué aux Etats-Unis. Mais, peu après l'annonce, il n'était déjà plus question de «Made in the USA». Dès lors, il était simplement affirmé que le nouvel appareil serait «fièrement américain».

Les premières images publicitaires montraient un appareil ressemblant à un modèle iPhone Pro d'Apple. Les rendus ultérieurs évoquaient davantage un design proche d'un modèle phare de Samsung. Ces incohérences n'ont pas échappé aux observateurs.

Ce qui a changé dans les petits caractères

Un tournant décisif pourrait être la modification des conditions d'utilisation sur le site web de Trump Mobile début avril 2026. Depuis lors, le texte en petits caractères stipule:

L'acompte de 100 dollars américains ne constitue pas un achat finalisé et ne crée pas de contrat juridiquement contraignant.

Il s'agirait simplement d'une «possibilité conditionnelle» d'acquérir l'appareil, si Trump Mobile décidait un jour de le commercialiser.

Les fils Trump ne garantissent ni la production, ni la livraison, ni le respect des délais. Toute responsabilité pour les retards dus à des pénuries de composants ou à des réglementations est déclinée.

Les acomptes ne sont pas rémunérés. Les acheteurs peuvent théoriquement demander un remboursement, mais doivent le faire activement auprès du service clientèle.

Certains journalistes spécialisés dans la technologie, tels que Joseph Cox de 404 Media, avaient auparavant documenté une situation chaotique dans le processus de commande. Il aurait ainsi été constaté des débits erronés et des prélèvements récurrents non autorisés sur des cartes de crédit.

Quid de l'abonnement Trump?

Malgré l'échec présumé total du côté matériel, Trump Mobile n'a pas disparu de la scène. L'entreprise des fils Trump continue de vendre des abonnements téléphoniques.

L'appareil promis devrait pouvoir être utilisé avec le forfait mobile de Trump Mobile. Pour 47,45 dollars (37 francs) par mois, les abonnés bénéficieraient supposément de «meilleures prestations que quiconque», soit:

Un support 100% américain,

Une couverture 5G complète (via le réseau mobile de l'opérateur T-Mobile),

Les appels, SMS et données illimités,

De la télémédecine,

Une assistance en cas de panne,

Des appels internationaux dans plus de 200 pays.

Le montant en dollars mentionné fait référence aux mandats de Trump en tant que 47ᵉ et 45ᵉ président des Etats-Unis. Pour les personnes à la recherche d'un smartphone qu'elles pourraient utiliser le plus tôt possible, Trump Mobile vend désormais également des versions reconditionnées d'anciens modèles d'iPhone et de Samsung Galaxy à des prix compris entre 370 et 630 dollars (288-490 dollars). Un analyste financier a commenté:

«Peut-être ont-ils changé de stratégie et réalisé qu'ils s'en tiraient mieux en vendant des téléphones reconditionnés»

Ce qui peut se passer par la suite

De récents rapports non confirmés indiquent que de nombreux précommandeurs ont entre-temps reçu des e-mails leur indiquant que le smartphone Trump ne serait finalement pas livré.

Savoir si une intention criminelle se cache derrière l'échec de Trump Mobile, ou si cette entreprise étrangère au secteur a succombé à la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales, devrait probablement être élucidé par des enquêtes gouvernementales.

Sur le plan politique, onze membres du Congrès démocrates avaient demandé en janvier 2026 à l'autorité américaine de commerce Federal Trade Commission (FTC) d'ouvrir une enquête formelle sur les événements liés à Trump Mobile. Le soupçon de tactiques dites «Bait and Switch» (offres d'appel pour des produits inexistants) ainsi qu'une éventuelle publicité trompeuse doivent être examinés.

Sur les réseaux sociaux, des mèmes circulent, se moquant des fans de Trump trop crédules.