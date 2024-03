Voici quelques unes des poupées disponible «immédiatement».

On a visité le plus grand magasin de poupées sexuelles d'Europe

Le plus grand magasin de poupées sexuelles d'Europe est situé dans la région de la Ruhr. Son directeur Manfred Scholand nous a offert un aperçu de ce monde particulier.

Marie Illner / t-online

Un article de

Dans une zone industrielle de l'ouest de l'Allemagne, RS-Dolls présente des poupées sexuelles réalistes de nouvelle génération dans une grande salle d'exposition de 500 mètres carrés. Selon le directeur du plus grand magasin de poupées sexuelles d'Europe, Manfred Scholand (58 ans), ceux qui passent la porte de son magasin parlent de sexe plus rapidement qu'à tout autre endroit. Au bout de quelques minutes, des hommes habituellement réservés révèlent quelle taille de vêtement et quelle coiffure porte la femme de leurs rêves. Le directeur du commerce de poupées sexuelles explique :



«Nous donnons accès au sexe à des personnes qui n'y ont pas accès autrement»

Il y a par exemple Monsieur F., dont la femme est décédée et qui ne trouve tout simplement plus de nouvelle partenaire. Ou Monsieur X., qui ne veut plus de relation stable, ou Monsieur Y., qui a été infecté par une maladie et a peur de contaminer les autres. Il y a aussi Monsieur T. qui, après une longue période de célibat, souhaite d'abord s'exercer sur une poupée, ou Monsieur K. qui n'ose tout simplement pas aborder les femmes en raison de son défaut d'élocution - mais aussi Madame H. dont le mari travaille loin.



Voici un extrait du choix de poupées sexuelles masculines.

Les prix varient entre 1000 et 2000 euros

«La liste est infinie et je suis le confident de beaucoup de parcours de vie», raconte le directeur. L'informaticien est certain que son secteur d'activité prendra de plus en plus d'importance dans un avenir proche:



«Pour beaucoup, le mariage classique a fait son temps. Il suffit de regarder le nombre de célibataires dans les grandes villes comme Francfort et Berlin»

Cet homme prend grand soin de votre poupée pour la «configurer» selon le désir du client.

La vie amoureuse serait devenue moins engageante, la société moins personnelle. Son entreprise profite de cette tendance et raconte:



«Avant, on s'appelait et on se donnait rendez-vous à l'arrêt de bus. Aujourd'hui, une grande partie se fait en ligne»

Selon ses propres dires, il vend des milliers de poupées chaque année, dont le prix se situe pour la plupart entre 1000 et 2000 euros. Il y a encore dix ans, lorsque Manfred Scholand a commencé son commerce, il aurait fallu payer quatre à cinq fois plus pour une telle poupée sexuelle. Aujourd'hui, leur prix a également atteint le grand public.



Comme chez Ikea, vous pouvez créer votre propre objet de désir.

Le retour des «poupées d'amour»

«Ce ne sont pas seulement des poupées sexuelles, je parle de poupées d'amour», dit Manfred Scholand. Il raconte que parfois, après des années, des personnes ramènent leur poupée pour en acheter une nouvelle. Lui et son équipe constatent alors que la poupée d'amour n'a pas été utilisée pour se masturber: elle a été «caressée à mort».



Des femmes ou des couples viennent également chez lui pour acheter une poupée sexuelle plus vraie que nature. «Beaucoup jugent si vite», s'énerve-t-il. Pourtant, les poupées sexuelles sont entrées depuis longtemps dans la vie quotidienne. «Certains, qui sont beaux et correspondent peut-être à l'idéal de virilité, ne pensent même pas que ce n'est pas le cas de tout le monde», fait-il remarquer.



Voici Andrea. Elle coûte 1078 euros et on peut la modifier: avec ou sans pieds, vagin interchangeable ou non, poils pubiens ou non, couleur des yeux au choix, presque tout est possible.

Chez RS Dolls, on essaie de se rapprocher autant que possible d'un idéal visuel du client, ce qui est difficilement réalisable dans le monde réel. Des poils pubiens, oui ou non? Yeux verts ou bleus? Tout est une question de configuration. «Si nous avons les droits, ces poupées peuvent même être conçues à partir d'une photo». Le directeur précise:



«On peut aussi faire scanner son propre corps, la Real Doll aura alors son grain de beauté exactement au même endroit»

Certaines poupées ont une taille si fine et des seins si gros qu'il est difficile d'imaginer un équivalent dans la réalité. «Nous sommes justement dans 'Fais un vœu' et non dans 'C'est comme ça'», dit Manfred Scholand.



Lascive, elle attend dans le showroom.

Un futur prometteur

La technologie a évolué rapidement ces dernières années. Autrefois, les poupées semblaient rigides comme des mannequins, mais aujourd'hui, même les épaules et les articulations des doigts sont mobiles. Les poupées sexuelles sont produites en Chine, RS-Dolls les vend dans toute l'Allemagne et sur Internet.



Le souci du détail est impressionnant.

La surface des poupées d'amour est à s'y méprendre, des veines sont même dessinées sur la peau. Autrefois, elles étaient fabriquées en silicone, mais aujourd'hui, on utilise du TPE (élastomère thermoplastique). Celui-ci est également utilisé pour les jouets, les équipements sportifs et les articles d'hygiène. Le commerçant est impatient de découvrir les innovations à venir. L'intelligence artificielle devrait ouvrir de nouvelles portes.



Traduit de l’allemand par Lara Lack