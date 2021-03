«Framing Britney Spears», le douloureux réveil d'une génération

C’est LE documentaire dont tout le monde parle actuellement outre-Atlantique. On l’a vu pour vous et on ne ressort pas aussi transformés que Justin Timberlake, mais un peu quand même...

Le docu Framing Britney Spears, réalisé sous la houlette du New York Times, ne cesse d’alimenter la polémique depuis sa diffusion sur les écrans américains, début février. Ce long-métrage d’un peu plus d’une heure propose de décrypter la descente aux enfers de Britney Spears, pop star devenue cible internationale de quolibets, en quelques années et plusieurs milliers de manchettes de tabloïds à travers le monde.

De Britney Spears, pardi! Du pourquoi et du comment de sa retentissante …