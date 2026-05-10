Ce qu'il reste de l'ancien centre-ville de Kiruna. Image: Reto Fehr

J'ai visité une ville qui menace de disparaître

Kiruna, ville la plus au nord de la Suède menaçait de s’effondrer. Deux options s’offraient alors à elle: se déplacer ou fermer une énorme mine située juste à côté. Les enjeux économiques l'ont emporté.

Reto Fehr Suivez-moi

Plus de «International»

En cette fin d’hiver printanier, le soleil décline lentement et baigne le paysage d’une lumière magnifique. Je me promène au centre-ville, où plus personne ne vit. Les commerces sont fermés, certaines vitrines brisées. Les décorations de Noël pendent encore aux lampadaires. Je ne croise qu’une seule personne.

Les décorations de Noël sont toujours là, mais la vie a pratiquement disparu. Image: Reto Fehr

Ce qui constituait autrefois la place centrale s’est aujourd’hui transformé en un immense chantier. Les bâtiments seront démolis dans un avenir proche. Le quartier n’est pas bouclé. Mais pourquoi venir ici, puisqu’il n’y a plus rien?

L'ancienne place centrale du centre-ville. Tout est désormais en cours de démantèlement. Image: Reto Fehr

Je me trouve à Kiruna, la ville la plus au nord de la Suède. Environ 20 000 personnes vivent là, au nord du cercle polaire. Je suis venu pour le Fjällräven Polar, une aventure en chiens de traîneau dans l’isolement de la Laponie.

A vrai dire, je n’avais jamais entendu parler de Kiruna auparavant. Une collègue m’a expliqué avant mon départ qu'il fallait déménager toute la ville. En témoigne cette vidéo de l’église déplacée en un seul bloc en août dernier. Une sacrée manoeuvre!

Le destin de Kiruna a été scellé en janvier 2007. Le conseil municipal a décidé de déplacer le centre-ville de cinq kilomètres à l’est. Le transfert doit s'achever d’ici le milieu des années 2030. En mai 2020, l’un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés dans le pays a secoué la région, avec une magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter. Ce niveau n'a rien d'extrême, mais il provoque des secousses perceptibles et peut endommager certains bâtiments. L'activité minière serait à l'origine du séisme.

L’ancien clocher a été déplacé. Au centre, le nouvel hôtel de ville. Et les travaux se poursuivent en arrière-plan. Image: Reto Fehr

Problème insoluble

Car ce qui fait vivre Kiruna est aussi ce qui la détruit: la mine. Il s’agit de la plus grande au monde pour le minerai de fer. Mises bout à bout, ses galeries souterraines permettraient de relier le nord de la Suède à l’Afrique du Sud. En 2023, un gisement de terres rares y a également été découvert, présenté comme le plus important d’Europe.

Vue sur la mine. Au premier plan, le «parc tampon», interdit d’accès. Photo prise depuis l’ancien centre-ville en cours de démantèlement. Image: Reto Fehr

C’est simple, sans la mine, la ville n’aurait jamais existé. L’exploitation industrielle a débuté en 1900, avec l'arrivée du chemin de fer.

Aujourd’hui encore, Kiruna dépend entièrement de la mine. Presque tout y est lié, directement ou indirectement. Mais les gisements se situent en grande partie sous la ville actuelle. Celle-ci a par conséquent été littéralement creusée par en dessous et risque désormais de s’effondrer.

Dans le nouveau centre-ville, la signalisation est encore provisoire. Image: Reto Fehr

Deux options seulement

Deux solutions se dessinaient alors: fermer la mine ou déplacer la ville. Comme la fermeture aurait signifié la fin de Kiruna, le choix s’est porté sur le déménagement. L’exploitant minier LKAB en assument les coûts, qui se chiffrent en milliards.

Dans l’ancien centre-ville. Image: Reto Fehr

Au départ, 6000 habitants devaient être relogés; ils sont désormais environ 12 000. Ils avaient le choix: vendre leur logement à un prix 25% supérieur à celui marché, ou obtenir un logement équivalent dans la nouvelle localité. Certains ont préféré l’argent, mais la grande majorité est restée.

Trente‑neuf nouveaux logements devaient être livrés en 2025. Il faudra finalement encore patienter. Image: Reto Fehr

Une église entière relocalisée

Entre autres bâtiments historiques, l’énorme église a été déplacée en un seul bloc vers son prochain emplacement. L’opération, l’été dernier, a été spectaculaire. L’église n’est pas encore accessible. Tout autour, les travaux se poursuivent.

L’église est déjà en place dans un futur quartier encore en chantier. Image: Reto Fehr

Le clocher de l’ancien hôtel de ville a lui aussi été transféré. Il se dresse désormais à côté du prochain bâtiment administratif.

On distingue le clocher sur la droite. Image: Reto Fehr

A l’intérieur de ce bâtiment, une maquette indique les quartiers voués à disparaître. Une vision assez troublante.

La maquette montre les zones condamnées. Image: Reto Fehr

Mon hôtel se trouve juste à côté. Il a ouvert en mai 2025. Ce quartier a entre trois et cinq ans. L’hôpital doit encore déménager, mais le centre éducatif – avec lycée, université et bibliothèque – a été inauguré récemment.

Google Maps est légèrement en retard: le nouveau centre est presque terminé. Image: Google Maps

Quarante minutes pour remonter le temps

Je marche jusqu’au centre-ville condamné. Il faut environ 40 minutes, et la balade prend la tournure d'un voyage dans le passé. Le nouveau quartier est en travaux, moderne. Puis viennent des édifices plus anciens, encore occupés.

Environ 6000 habitants à chaque fois doivent quitter leur logement pendant les deux premières phases. Image: google maps/watson

Dans le centre, les démolitions s'enchaînent. Le Gruvstadsparken, un parc tampon inaccessible, s'étend juste derrière. Les rues s’arrêtent brusquement, la neige recouvre encore le sol, même en avril. Mais Google Maps permet d'y voir plus clair.

Une partie du parc tampon, déjà entièrement démantelée. Image: google maps

Opération à coeur ouvert

Des bouts de rues se perdent dans le parc. Le soleil est bas, l’atmosphère est particulière. A l’arrière-plan s’élèvent les montagnes de déblais de la mine. L’entreprise a tout donné à la ville, et reprend désormais une partie de ce qu’elle lui a offert.

Les montagnes de déblais dominent le paysage. Image: Reto Fehr

J’ai déjà visité des villes fantômes, comme Kolmanskop en Namibie. Là-bas, les habitants sont partis quand il n'y avait plus de diamants. Le désert a repris ses droits. Mais ici, on marche dans une bourgade de plus de 20 000 habitants, et en une rue seulement, on bascule dans une ville fantôme. Les bras m'en tombent manquent. C’est une opération à cœur ouvert.

L’église fait partie des édifices historiques qu'il a fallu déplacer entièrement. Image: Reto Fehr

Rien à voir avec une ville planifiée

Si votre maison se trouve dans la «ligne d’impact», vous devez partir. De l’autre côté de la rue, vous voilà encore en sécurité – pour l’instant.

En 2015, j’ai visité Oyala, au cœur de la jungle de Guinée équatoriale. C’était alors le plus grand chantier d’Afrique. Des milliers d’ouvriers chinois construisaient une nouvelle capitale pour 200 000 âmes. Le projet du président Teodoro Obiang était presque inhabité. Impressionnant, mais impersonnel.

Aujourd’hui baptisée Ciudad de la Paz, elle est devenue la capitale en 2026. La ville illustre une réalité fréquente: un nom trop prometteur tient rarement ses promesses. Je pense au «prix de la paix de la Fifa» ou à la «République populaire démocratique de Corée», pour la Corée du Nord.

L'âme de Kiruna

Mais Kiruna et Ciudad de la Paz n’ont à mes yeux rien en commun, si ce n’est leur construction rapide. Kiruna est vivante, elle a une âme. Même si on peine parfois à la percevoir. Comme lorsqu'on se trouve à la gare provisoire, située 1,5 kilomètre au nord de l’ancienne.

La gare provisoire de Kiruna. Image: Reto Fehr

Les trains de voyageurs y terminent leur course. Il s'agit du dernier endroit pour repositionner les locomotives avant de poursuivre vers Narvik (Norvège). Un nouveau tracé et une gare doivent voir le jour plus à l’est. En attendant, des bus gratuits font la navette.

Attente à la gare provisoire. La statue résume bien ce qui se déroule actuellement à Kiruna. Image: Reto Fehr

Et la population , dans tout ça?

Les habitants semblent vivre ce chamboulement avec pragmatisme. Une réaction revient souvent: il fallait le faire. Fermer la mine n’est pas une option, et l’entreprise paie tout. Alors on déménage.

Encore un quartier bientôt démantelé. Image: Reto Fehr

Et si cinq kilomètres ne suffisent pas? Si d’autres quartiers doivent disparaître? Les responsables y ont sûrement réfléchi. Et sinon, on continuera à déménager. La mine restera rentable quoi qu'il arrive.

Coucher de soleil au nord du cercle polaire. Image: Reto Fehr

Restaurant voué à disparaître

La réceptionniste de l'hôtel m'interpelle: «Je suis née ici. Si tu as des questions, je peux t'aider». Elle ignorait sans doute que j’étais journaliste et que des questions, j'en avais. Elle me recommande OTs Bodega, un lieu bien fréquenté et prisé des habitants, situé à la limite du quartier fantôme.

OTs Bodega, appelé à disparaître. Image: Reto Fehr

Le propriétaire m’explique que son quartier sera aussi évacué. «Nous avons encore cinq à six ans.» Et comment vit-il cela?

«Que voulez-vous que je fasse? C’est comme ça» Un patron de restaurant de Kiruna

Il ne laisse transparaître aucune émotion. Sans que je sache s’il faut admirer ce pragmatisme ou regretter cette résignation.

OTs Bodega. Image: Reto Fehr

Où que ce soit, on finit par évoquer la ville qui déménage. Tout le monde est concerné. Comme ce chauffeur de taxi, déjà installé dans le nouveau quartier. Originaire du Pakistan, il résume simplement: «Old Town: finish.» Le soleil de «l'hiver printanier» se couche lentement, baignant Kiruna d’une lumière magnifique. La ville a été désignée capitale européenne de la culture 2029. Reste à savoir quel visage elle présentera alors.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)