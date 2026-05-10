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Le bateau touché par le hantavirus est arrivé en Espagne

The hantavirus-stricken cruise ship MV Hondius is seen at anchor after arriving at the port of Granadilla in Tenerife, Canary Islands, Spain, Sunday, May 10, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) Spain Hant ...
Le MV Hondius est arrivé à Tenerife avec 100 passagers.Keystone

Le bateau touché par le hantavirus est arrivé en Espagne

Le navire MV Hondius a accosté à Tenerife, avec à son bord six cas confirmés et huit cas suspects.
10.05.2026, 08:2410.05.2026, 08:24

Le navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, est arrivé tôt dimanche sur l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries, avant l'évacuation dans la foulée de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage, a constaté un journaliste de l'AFP.

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L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recense à ce stade six cas confirmés d'hantavirus parmi huit cas suspects, comprenant trois personnes décédées de ce virus connu mais rare, pour lequel il n'y a ni vaccin ni traitement. Cette maladie peut notamment provoquer un syndrome respiratoire aigu, mais l'OMS a martelé que ce n'était «pas comme le Covid», encore dans toutes les têtes.

Le MV Hondius est entré vers 07h00 dans le petit port de Granadilla de Abona, dans le sud de Tenerife, île de l'Océan Atlantique. Une partie de l'équipage restera à bord du navire, qui poursuivra sa route vers les Pays-Bas.

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Depuis ce port industriel, la ministre espagnole de la Santé, Mónica García Gómez, a annoncé samedi que «tout le dispositif est en place pour l'arrivée du navire (...) avec toutes les garanties en matière de santé publique». (ats/afp)

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