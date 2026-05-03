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Vacances: ces 6 pays ont des règles surprenantes

Méfiez-vous de ces 6 règles surprenantes si vous voyagez dans ces pays.
S'informer sur sa destination avant de partir permet d'éviter bien des mésaventures.Image: Imago, montage watson

Méfiez-vous de ces 6 règles surprenantes si vous voyagez dans ces pays

Faire un impair en vacances, c'est risquer des moments gênants avec les locaux, voire des amendes. Voici six particularités culturelles que tout voyageur devrait connaître.
03.05.2026, 07:0103.05.2026, 07:01
Jennifer Buchholz / t-online
Un article de
t-online

Autres pays, autres mœurs. En voyage, les malentendus et les petites maladresses culturelles peuvent facilement mener à des situations embarrassantes, voire à des sanctions financières. Voici six faux pas très courants et comment les éviter.

En un clin d'œil:
Grande-Bretagne: pas de pourboire au pubJapon: les chaussons et les baguettesFinlande: le sauna sans contraintesLuxembourg: le gâteau au couteau et à la fourchettePologne: s'appeler par le prénomThaïlande: les couleurs des jours de la semaine

Grande-Bretagne: pas de pourboire au pub

Dans les pubs britanniques, il n'y a pas de service en salle. Les clients commandent et paient au comptoir. Le pourboire n'est pas d'usage. En revanche, on peut offrir une bière au barman, en disant «and one for yourself».

Lors de votre commande, évitez de demander simplement «une bière»: soyez précis et indiquez ce que vous souhaitez, par exemple un lager ou une ale, en précisant également la contenance désirée.

A noter: le meilleur moment pour visiter un pub en semaine se situe aux alentours de 18 heures.

Japon: les chaussons et les baguettes

Avant d'entrer dans un logement japonais, les visiteurs doivent enlever leurs chaussures et les poser soigneusement sur un tapis prévu à cet effet. Des chaussons sont parfois mis à disposition pour circuler à l'intérieur. Attention toutefois: des chaussons spéciaux sont souvent réservés aux toilettes japonaises, et doivent être retirés puis laissés dans la salle de bain après usage.

Conseil: les toilettes japonaises sont équipées d'un jet lavant. C'est pourquoi le papier toilette est rarement disponible. Important à savoir pour éviter les surprises gênantes.

Il existe aussi un piège à table: planter les baguettes verticalement dans le riz est un rite funéraire et donc considéré comme impoli. Les baguettes se posent sur leur repose-baguettes.

Finlande: le sauna sans contraintes

Dans les saunas finlandais, les règles sont quasi inexistantes. Il est possible d'y rester aussi longtemps que l'on veut, et les versements d’eau sur les pierres sont autorisés à tout moment. La tenue vestimentaire est facultative, mais il est préférable que les visiteurs portent un maillot de bain, ce qui est jugé plus hygiénique.

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Luxembourg: le gâteau au couteau et à la fourchette

Au Luxembourg, il est de tradition de manger les gâteaux avec un couteau et une fourchette. Cette coutume remonte au 18ᵉ siècle et se perpétue jusqu'à aujourd'hui.

Pologne: s'appeler par le prénom

En Pologne, on s'interpelle souvent par le prénom, auquel on ajoute «pan» pour monsieur ou «pani» pour madame, ce qui revient à dire «monsieur Pierre» ou «madame Barbara».

Les titres revêtent toutefois une grande importance en Pologne. Ils sont fréquemment utilisés pour marquer le respect, et la personne est alors souvent interpellée par son titre seul, sans le prénom. Par exemple, «monsieur le directeur», ou «madame la présidente».

Thaïlande: les couleurs des jours de la semaine

En Thaïlande, chaque jour de la semaine est associé à une couleur. Cette tradition est fondée sur la mythologie hindoue et souvent respectée au quotidien. Voici les couleurs correspondantes:

  • Lundi = jaune
  • Mardi = rose
  • Mercredi = vert
  • Jeudi = orange
  • Vendredi = bleu clair
  • Samedi = violet
  • Dimanche = rouge
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A noter: dans de nombreux pays, les habitants parlent également le français. Mieux vaut donc s'abstenir de se plaindre dans sa langue maternelle, car d'autres personnes peuvent parfois vous comprendre et prendre vos critiques ou votre agacement comme une insulte. (fwa)

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